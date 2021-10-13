***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerdar GÜRSOY 2010-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim kurulu üyesi 25 yılEral KARAYAZICI 2008-Devam ediyor Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 23 yılhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970357BIST