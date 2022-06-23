***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
23.06.2022 16:03
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038899
BIST
17:162.539
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -35,68
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.537
17:1617,3672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0274
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3781
En Düşük
17,3014
17:1618,3077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0224
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:161.028,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.029,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:16
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.482.596
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|63.276.354
|% 9,93
|
|VKING
|6,32
|6.549.359
|% 9,91
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|50,85
|2.681.007.962
|% -2,31
|
|SISE
|21,70
|1.393.555.155
|% -2,25
|
|EREGL
|27,62
|1.393.023.257
|% -2,06
|
|SASA
|45,00
|1.111.780.820
|% -0,22
|
|AKBNK
|8,80
|1.109.239.015
|% -3,19
|
|ODAS
|3,26
|1.108.683.288
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,78
|973.354.192
|% -2,85
|
|TSKB
|2,17
|332.524.875
|% -3,98
|
|AKBNK
|8,80
|1.109.239.015
|% -3,19
|
|EKGYO
|2,60
|321.092.139
|% -1,52
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3615
|17,3672
|% 0,16
|
|Euro
|18,2834
|18,3077
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,2412
|21,3477
|% 0,30
|
|Frank
|18,0451
|18,1538
|% 0,53
|
|Riyal
|4,6141
|4,6373
|% 0,25
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|3,98
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|4,86
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.823
|6.923
|5,00
|
|Yarım
|3.350
|3.386
|2,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,89
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 76 kaybederek (% -1.16 ) 2, 278
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYYAT, LIDFA, UFUK, MAKIM, VKING
-
17:27
OLMK, KONYA, GESAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
ISKUR, SNKRN, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 116 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 133 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem