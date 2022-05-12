***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 10:03
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
04/2022 Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029583
BIST
11:072.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -42,89
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:0715,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0861
|Açılış
|: 15,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,3943
En Düşük
15,2578
11:0716,1795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0455
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:07914,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,10
|Açılış
|: 914,74
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:05
|GLBMD
|7,15
|10.297.919
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.352.257
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.689.308
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,80
|49.553.933
|% 8,96
|
|ACSEL
|54,75
|9.426.439
|% 6,41
|
|LIDFA
|6,21
|432.812
|% -10,00
|
|SELVA
|12,82
|538.363
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.274.065
|% -9,95
|
|PKENT
|187,30
|39.836.484
|% -9,30
|
|OYAYO
|8,67
|2.648.706
|% -7,37
|
|THYAO
|41,86
|1.072.760.885
|% -0,81
|
|SISE
|19,64
|750.878.971
|% -1,60
|
|KRDMD
|16,15
|711.340.642
|% -3,12
|
|EREGL
|33,20
|515.513.981
|% -2,75
|
|ASELS
|23,18
|491.258.951
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,71
|270.313.748
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,62
|324.755.148
|% -1,70
|
|DOHOL
|3,58
|187.746.626
|% -1,92
|
|ODAS
|2,35
|112.596.511
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,15
|711.340.642
|% -3,12
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3756
|15,3880
|% 0,56
|
|Euro
|16,1339
|16,1795
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,7077
|18,8015
|% 0,10
|
|Frank
|15,3776
|15,4702
|% 0,28
|
|Riyal
|4,0883
|4,1088
|% 0,51
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-1,48
|
|Altın Gr.
|916
|916
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,29
|