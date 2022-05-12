***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 10:03
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
04/2022 Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029582
BIST
10:442.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -43,33
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
10:4415,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0712
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3782
En Düşük
15,2578
10:4416,1638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0298
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
10:44914,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,57
|Açılış
|: 914,20
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
915,28
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler10:44
|GLBMD
|7,15
|9.808.816
|% 10,00
|
|ESCOM
|11,91
|41.409.797
|% 9,97
|
|IMASM
|29,16
|6.998.458
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.430.343
|% 9,90
|
|ULUUN
|11,06
|137.316.827
|% 6,55
|
|LIDFA
|6,21
|389.684
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|26.951.123
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|472.353
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|9.850.036
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,43
|1.975.228
|% -9,94
|
|THYAO
|41,60
|708.672.766
|% -1,42
|
|SISE
|19,62
|635.683.726
|% -1,70
|
|KRDMD
|16,13
|515.283.711
|% -3,24
|
|EREGL
|33,12
|419.980.635
|% -2,99
|
|ASELS
|23,10
|394.302.179
|% -3,19
|
|EKGYO
|2,70
|216.459.753
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,63
|286.039.944
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,58
|142.094.498
|% -1,92
|
|ODAS
|2,33
|88.380.915
|% -4,90
|
|SISE
|19,62
|635.683.726
|% -1,70
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3665
|15,3731
|% 0,47
|
|Euro
|16,1181
|16,1638
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,6855
|18,7792
|% -0,01
|
|Frank
|15,3685
|15,4611
|% 0,22
|
|Riyal
|4,0844
|4,1048
|% 0,41
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-2,11
|
|Altın Gr.
|913
|914
|1,98
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,06
|
Seans Raporu
10:44
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10:59SELVA
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10:58OYAKC
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 484, 113 adet işlem
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10:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, VESTL, KRDMD
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10:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 35 kaybederek (% -1.88 ) 2, 163
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10:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ESCOM, MNDRS, IMASM