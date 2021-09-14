***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2021 18:38
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖNDER HALİSDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 09.09.2021 İcrada Görevli - Inveo Yatırım Holding A.Ş. Finansal Hizmetler Grubu Başkanı ve Danışma Kurulu Üyesi, Kanyon Kapital Finansal Danışmanlık Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Assos Eko Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yelen-Gelibolu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, FİNANS Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Hasan Halim Çun Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
İSMAİL BARIŞ ÖZİSTEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.03.2018 İcrada Görevli - CEO - Netmarble EMEA Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
SERDAR GÜRSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.03.2020 İcrada Görevli Portföy Yöneticisi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
HALİT HAYDAR YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.09.2021 İcrada Görevli - Aksa Enerji A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Finovatif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, FİNANS Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963814
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