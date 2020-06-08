***GEREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
08.06.2020 18:16
***GEREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle GEREL payında 09/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
GEREL payında tedbirin uygulanacağı son tarih 08/07/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849961
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.022
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111.043
En Düşük
109.248
18:006,7908
En Yüksek
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|Açılış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 366,80
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370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5886
|8,6316
|% 0,51
|
|Frank
|7,0621
|7,1047
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8036
|1,8127
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|12,84
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.431
|-16,20
|
|Tam
|2.468
|2.498
|-20,50
|
|Yarım
|1.204
|1.219
|-10,00
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,67
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,05
|
|B. Petrol
|40,94
|40,94
|-1,36
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