***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 15:55
***GEREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029199
BIST
16:402.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -45,49
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:4015,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0689
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:4016,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1371
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:40911,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,29
|Açılış
|: 911,70
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BOSSA
|59,40
|70.501.434
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.326.041
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.970.845
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.550.483
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.958.708
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.867.747
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.720.007
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.464.205
|% -9,98
|
|THYAO
|41,76
|2.701.607.834
|% -1,04
|
|SISE
|19,93
|2.534.495.326
|% -0,55
|
|KRDMD
|16,36
|1.992.746.546
|% -1,27
|
|ASELS
|23,92
|1.663.092.757
|% -1,08
|
|SAHOL
|20,00
|1.349.482.068
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,70
|635.690.720
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,66
|924.024.083
|% -3,92
|
|SISE
|19,93
|2.534.495.326
|% -0,55
|
|KARSN
|5,17
|653.513.245
|% 0,98
|
|DOHOL
|3,65
|463.294.421
|% -4,95
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3051
|15,3134
|% 0,44
|
|Euro
|16,2079
|16,2285
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,8731
|18,9678
|% 0,68
|
|Frank
|15,4027
|15,4955
|% 0,85
|
|Riyal
|4,0711
|4,0915
|% 0,32
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|17,31
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,71
|
|Cumhuriyet
|6.158
|6.251
|4,00
|
|Tam
|6.138
|6.296
|11,54
|
|Yarım
|2.967
|3.046
|5,57
|
|Çeyrek
|1.488
|1.523
|2,79
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,27
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,28
|
Seans Raporu
16:39
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16:53HUNER
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 207, 417 adet işlem
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16:52ARDYZ
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 765, 033 adet işlem
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16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 71 kaybederek (% -1.72 ) 2, 722
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16:51XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 85 altında . İşlem hacmi 31, 327.00 milyon TL de
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16:50BUCIM
Yüzde -9.65 oranında düşüşle 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 311, 841 adet işlem