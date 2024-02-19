***GEREL* *EDATA* *SANKO* *CEOEM* *CUSAN* *PCILT* *BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
19.02.2024 18:10
***GEREL******EDATA******SANKO******CEOEM******CUSAN******PCILT******BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEOEM, GEREL, EDATA, PCILT, BEYAZ, CUSAN, SANKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM), Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL), E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA), Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT), Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ), Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN), Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 20/02/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
AKIN AYOĞLU
43717154
ALİ SOLAK
12389463
AYŞE HANDE KULU
36073073
BÜNYAMİN ÜNAL
25822750
CANER NAR
36665548
MESUT ARGUN
43080194
METİN KULU
36101926
MUSTAFA MİTHAT KULU
32481406
ÖZGEN FATİH KALAY
24283815
RAMAZAN KAYA
35030448
TUĞBA ASLAN
44734617
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/03/2024'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250554
BIST