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***GEREL* *EDATA* *SANKO* *CEOEM* *CUSAN* *PCILT* *BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

19.02.2024 18:10
***GEREL* *EDATA* *SANKO* *CEOEM* *CUSAN* *PCILT* *BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***GEREL******EDATA******SANKO******CEOEM******CUSAN******PCILT******BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [CEOEM, GEREL, EDATA, PCILT, BEYAZ, CUSAN, SANKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM), Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL), E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA), Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT), Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ), Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN),   Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 20/02/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    AKIN AYOĞLU
    43717154

    ALİ SOLAK
    12389463

    AYŞE HANDE KULU
    36073073

    BÜNYAMİN ÜNAL
    25822750

    CANER NAR
    36665548

    MESUT ARGUN
    43080194

    METİN KULU
    36101926

    MUSTAFA MİTHAT KULU
    32481406

    ÖZGEN FATİH KALAY
    24283815

    RAMAZAN KAYA
    35030448

    TUĞBA ASLAN
    44734617

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/03/2024'tür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250554


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