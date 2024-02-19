***GEREL* *EDATA* *SANKO* *CEOEM* *CUSAN* *PCILT* *BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***GEREL******EDATA******SANKO******CEOEM******CUSAN******PCILT******BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [CEOEM, GEREL, EDATA, PCILT, BEYAZ, CUSAN, SANKO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM), Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL), E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA), Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT), Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ), Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN), Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 20/02/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıAKIN AYOĞLU43717154ALİ SOLAK12389463AYŞE HANDE KULU36073073BÜNYAMİN ÜNAL25822750CANER NAR36665548MESUT ARGUN43080194METİN KULU36101926MUSTAFA MİTHAT KULU32481406ÖZGEN FATİH KALAY24283815RAMAZAN KAYA35030448TUĞBA ASLAN44734617Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/03/2024'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250554BIST