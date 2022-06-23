***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.06.2022 15:31
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022 - 16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.06.2022
Tescil Tarihi
22.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.06.2022 - 10605
Açıklamalar
Şirketimizin
16.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında
,
Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
2022 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere
seçilmiştir. 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22.06.2022 tarihinde
tescil edilmiş ve 23.06.2022 tarih ve 10605 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038884
BIST
15:192.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -7,06
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.561
15:1917,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
15:1918,2938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0363
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
15:191.022,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.022,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler15:19
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|286.491.900
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|NTGAZ
|8,87
|42.827.540
|% 8,83
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,50
|1.928.721.166
|% -1,06
|
|SISE
|21,84
|1.038.685.346
|% -1,62
|
|EREGL
|27,86
|962.286.841
|% -1,21
|
|SASA
|45,32
|903.368.490
|% 0,49
|
|ODAS
|3,28
|862.049.125
|% 4,13
|
|ODAS
|3,28
|862.049.125
|% 4,13
|
|YKBNK
|4,85
|618.974.925
|% -1,42
|
|TSKB
|2,24
|215.282.419
|% -0,88
|
|AKBNK
|8,92
|803.776.899
|% -1,87
|
|EKGYO
|2,63
|198.418.927
|% -0,38
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3652
|17,3700
|% 0,17
|
|Euro
|18,2685
|18,2938
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,1717
|21,2779
|% -0,03
|
|Frank
|17,9128
|18,0207
|% -0,20
|
|Riyal
|4,6150
|4,6381
|% 0,27
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,00
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|-40,00
|
|Tam
|6.792
|6.887
|-31,00
|
|Yarım
|3.334
|3.368
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,20
|21,24
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,11
|