***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 63.899.263 42.046.125Satışların Maliyeti16 -50.627.701 -38.026.880TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.271.562 4.019.245BRÜT KAR (ZARAR)13.271.562 4.019.245Genel Yönetim Giderleri-2.277.102 -2.370.029Pazarlama Giderleri-7.452.286 -10.456.739Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.133.973 3.837.540Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.404.276 -9.037.490ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.271.871 -14.007.473Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25.461Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 -6.439FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.271.871 -13.988.451Finansman Gelirleri2.294.840 11.230.539Finansman Giderleri-9.173.132 -4.770.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.393.579 -7.528.666Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-529.607 218.097Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -138.649Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -390.958 218.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)863.972 -7.310.569DÖNEM KARI (ZARARI)863.972 -7.310.569Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15 -76.697 68.022Ana Ortaklık Payları18 940.669 -7.378.591Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.419.002 -7.177.059Dönem Karı (Zararı)940.669 -7.378.591Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 940.669 -7.378.591Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.337.567 2.366.607Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 1.388.567 600.118Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-17.903 -29.761Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -17.903 -29.761Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-324.341 1.358.055Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-585.592 -314.244Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler261.251 1.672.299Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 577.482 -120.342Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-286.238 558.537İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.140.766 -2.165.075Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.582.111 -8.050.433İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 19 45.321 -9.572İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -8.627.432 -8.040.861Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.002 -51İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.002 -51Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler1.407.623Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)1.407.623Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 5.112.784 -4.480.627Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -3.599.135 5.413.683Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler528.793 5.405.813İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 528.793 5.405.813Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 227.662 303.449Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler4.823.635Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)4.823.635Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-167.305 26.691İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-167.305 26.691Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 3.241.088 2.182.988İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.142.730 -2.966.588Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.142.730 -2.966.588Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.419.002 -7.177.059YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.199.141 -1.826.158Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.638.466 -1.637.132Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.638.466 -1.637.132Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-560.675 -189.026FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.314.767 2.635.961Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 10.314.767 2.635.961Kredilerden Nakit Girişleri5 10.314.767 2.635.961YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.534.628 -6.367.256Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15 2.026.709 7.722.417NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.561.337 1.355.161DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.080.849 6.391.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.642.186 7.746.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 26.642.186 13.080.849Finansal Yatırımlar783.133 520.981Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri783.133 520.981Ticari Alacaklar79.433.149 70.265.446İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 19 435.024 480.345İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 78.998.125 69.785.101Diğer Alacaklar3.780 3.780İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.780 3.780Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar6.808.854 8.216.477Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları6.808.854 8.216.477Stoklar7 51.969.742 57.082.526Peşin Ödenmiş Giderler8 9.067.618 5.245.308İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.067.618 5.245.308Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 239.709 272.370Diğer Dönen Varlıklar6.904.517 8.047.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6.904.517 8.047.247ARA TOPLAM181.852.688 162.734.984TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR181.852.688 162.734.984DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.399.544 3.101.021Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri3.399.544 3.101.021Diğer Alacaklar43.902 48.904İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.902 48.904Maddi Duran Varlıklar11 81.044.444 77.810.455Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 239.109 223.199Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar239.109 223.199Peşin Ödenmiş Giderler5.616.505 5.839.680İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.616.505 5.839.680Ertelenmiş Vergi Varlığı18 13.660.298 14.066.470Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar18 14.364 14.364TOPLAM DURAN VARLIKLAR104.018.166 101.104.093TOPLAM VARLIKLAR285.870.854 263.839.077KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 24.353.024 41.153.245İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 24.353.024 41.153.245Banka Kredileri24.353.024 41.153.245Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.696.162 24.374.958İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 47.696.162 24.374.958Banka Kredileri47.696.162 24.374.958Ticari Borçlar30.987.560 30.301.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 30.987.560 30.301.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.872.895 1.645.233Diğer Borçlar453.357 620.662İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar453.357 620.662Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13.416.480 8.592.845Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri13.416.480 8.592.845Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.268.884 7.027.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 10.268.884 7.027.796Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü138.649Kısa Vadeli Karşılıklar1.420.111 1.529.595Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 482.206 591.690Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 937.905 937.905ARA TOPLAM130.607.122 115.245.570TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER130.607.122 115.245.570UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar42.628.763 38.731.259İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar42.628.763 38.731.259Banka Kredileri5 42.628.763 38.731.259Uzun Vadeli Karşılıklar823.106 731.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 823.106 731.525TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.451.869 39.462.784TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER174.058.991 154.708.354ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar117.366.965 114.345.645Ödenmiş Sermaye15 80.000.000 80.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 47.496.750 47.496.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 17.673.076 17.619.134Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 17.673.076 17.619.134Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 17.269.509 17.269.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 403.567 349.625Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.850.623 -29.877.332Yabancı Para Çevrim Farkları15 -27.850.623 -29.877.332Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.664.534 2.664.534Yasal Yedekler15 2.664.534 2.664.534Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -3.557.441 32.223.051Net Dönem Karı veya Zararı940.669 -35.780.492Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 -5.555.102 -5.214.922TOPLAM ÖZKAYNAKLAR111.811.863 109.130.723TOPLAM KAYNAKLAR285.870.854 263.839.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 382.022 17.269.509 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 159.164.647 -3.714.862 155.449.785Transferler4.492.719 -4.492.719Dönem Karı (Zararı)-7.378.591 -7.378.591 68.022 -7.310.569Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-38.483 7.722.417 7.683.934 -781.248 6.902.686Sermaye Arttırımı24.695.053 -1.865.909 -22.829.144Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 -1.054.967 47.496.750 343.539 17.269.509 -12.093.835 2.015.656 32.871.929 -7.378.591 159.469.990 -4.428.088 155.041.902Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 47.496.750 343.539 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723Transferler-35.780.492 35.780.492Dönem Karı (Zararı)940.669 940.669 -76.697 863.972Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.026.709 2.080.651 -263.483 1.817.168Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 343.539 17.269.509 -27.850.623 2.664.534 -3.557.441 940.669 117.366.965 -5.555.102 111.811.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)863.972 -7.310.569DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-53.942 38.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -69.156 49.336Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.214 -10.854Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 15.214 -10.854Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.026.709 6.864.204Yabancı Para Çevrim Farkları2.026.709 6.864.204Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)2.026.709 6.864.204DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.972.767