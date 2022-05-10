***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 170.168.444 69.340.086Satışların Maliyeti17 -134.049.141 -57.407.510TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.119.303 11.932.576BRÜT KAR (ZARAR)36.119.303 11.932.576Genel Yönetim Giderleri-4.026.407 -2.448.957Pazarlama Giderleri-17.304.356 -7.849.766Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.327.855 20.151.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-21.597.772 -7.659.431ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.518.623 14.125.990FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.518.623 14.125.990Finansman Gelirleri6.451.773 5.600.274Finansman Giderleri-25.222.319 -12.314.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.748.077 7.412.110Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.477 1.560.994Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.134.231 -496.961Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 3.117.754 2.057.955SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.731.600 8.973.104DÖNEM KARI (ZARARI)4.731.600 8.973.104Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 -11.374 24.630Ana Ortaklık Payları4.742.974 8.948.474Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.126.119 -2.347.923Dönem Karı (Zararı)18 4.742.974 8.948.474Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.742.974 8.948.474Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.026.439 8.192.438Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 13 779.013 8.211.987Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 2.484.385 591.795Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.484.385 591.795Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.689.720 1.178.005Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.954.164 -629.612Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.643.884 1.807.617Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 16.477 -1.657.355Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler56.844 -131.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.361.331 -19.488.835Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.920.295 -23.069.700İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)20 -15.606 -58.645İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 4.935.901 -23.011.055Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.377 6.281İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.377 6.281Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -28.805.207 2.955.837Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -1.030.599 -814.692Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.994.947 -123.368İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 23.994.947 -123.368Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -1.942.810 -2.199.462Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-826.030Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-826.030Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.179 -277.322İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)61.179 -277.322Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 11.483.942 4.540.174İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.305.039 319.447Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.305.039 319.447Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.130.744 -2.347.923Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -2.004.625YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-331.645 -14.804.891Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri423.394Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 423.394Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.340 -15.043.457Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -37.340 -15.043.457Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-717.699 238.566FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.777.889 3.942.078Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-11.777.889 3.942.078Kredilerden Nakit Girişleri5 -11.777.889 3.942.078YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.983.415 -13.210.736Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16 -519.880 2.945.725NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.503.295 -10.265.011DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.342.935 46.741.864DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 55.839.640 36.476.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 55.841.487 58.363.188Finansal Yatırımlar563.194 520.239Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri563.194 520.239Ticari Alacaklar6 20 140.101.268 146.711.069İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 20 242.956 227.351İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 139.858.312 146.483.718Diğer Alacaklar60.784 60.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar60.784 60.784Stoklar7 132.339.034 103.533.827Peşin Ödenmiş Giderler8 9.365.870 8.404.884İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 9.365.870 8.404.884Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 220.893 216.951Diğer Dönen Varlıklar11.074.960 4.769.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.074.960 4.769.921ARA TOPLAM349.567.490 322.580.863TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR349.567.490 322.580.863DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar84.390 69.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar84.390 69.013Maddi Duran Varlıklar12 110.402.909 105.573.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 191.824 204.799Peşin Ödenmiş Giderler8 12.487.458 12.417.845İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 12.487.458 12.417.845Ertelenmiş Vergi Varlığı18 32.437.698 29.129.632Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar18 14.365 14.365TOPLAM DURAN VARLIKLAR155.618.644 147.409.637TOPLAM VARLIKLAR505.186.134 469.990.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar58.281.662 55.228.826İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar58.281.662 55.228.826Banka Kredileri5 58.281.662 55.228.826Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları73.374.902 79.813.780İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları73.374.902 79.813.780Banka Kredileri5 73.374.902 79.813.780Ticari Borçlar6 101.894.573 79.853.790İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 101.894.573 79.853.790Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 4.424.947 6.367.757Diğer Borçlar1.742.835 1.681.656İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.742.835 1.681.656Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 28.098.058 16.614.116İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 28.098.058 16.614.116Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.210.824 1.886.964Kısa Vadeli Karşılıklar2.867.299 2.410.810Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.586.177 1.129.688Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.281.122 1.281.122ARA TOPLAM273.895.100 243.857.699TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER273.895.100 243.857.699UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar57.996.394 64.433.863İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar57.996.394 64.433.863Banka Kredileri5 57.996.394 64.433.863Diğer Borçlar27.051.500 27.051.500İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27.051.500 27.051.500Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.200.845 2.172.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.200.845 2.172.949TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.248.739 93.658.312TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER363.143.839 337.516.011ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar142.875.446 133.346.077Ödenmiş Sermaye16 80.000.000 80.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 47.496.750 47.496.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.425.821 17.100.565Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.425.821 17.100.565Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 17.269.509 17.269.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -843.688 -168.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.374.093 -25.835.232Yabancı Para Çevrim Farkları16 -20.374.093 -25.835.232Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 4.264.281 4.264.281Yasal Yedekler16 4.264.281 4.264.281Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 10.319.713 3.327.263Net Dönem Karı veya Zararı4.742.974 6.992.450Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 -833.151 -871.588TOPLAM ÖZKAYNAKLAR142.042.295 132.474.489TOPLAM KAYNAKLAR505.186.134 469.990.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 47.496.750 186.194 17.269.509 -41.495.588 2.664.534 -3.557.441 8.484.451 111.048.409 -940.287 110.108.122Transferler8.484.451 -8.484.451Dönem Karı (Zararı)8.948.474 8.948.474 24.630 8.973.104Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)213.213 2.945.725 2.732.512 2.732.512Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 -27.019 17.269.509 -38.549.863 2.664.534 4.927.010 8.948.474 122.729.395 -915.657 121.813.738Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 47.496.750 -168.944 17.269.509 -25.835.232 4.264.281 3.327.263 6.992.450 133.346.077 -871.588 132.474.489Transferler6.992.450 -6.992.450Dönem Karı (Zararı)4.742.974 4.742.974 -11.374 4.731.600Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-674.744 5.461.139 4.786.395 49.811 4.836.206Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 843.688 17.269.509 -20.374.093 4.264.281 10.319.713 4.742.974 142.875.446 -833.151 142.042.295Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.731.600 8.973.104DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-674.744 -213.213Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -865.056 -273.350Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler190.312 60.137Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 190.312 60.137Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.461.139 2.945.725Yabancı Para Çevrim Farkları5.461.139 2.945.725Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)16 5.461.139 2.945.725DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.786.395 2.732.512TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.517.995 11.705.616Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 49.811 24.630Ana Ortaklık Payları9.468.184 11.680.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028765BIST