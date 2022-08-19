***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 22:46
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 373.475.335 157.160.820 203.306.891 87.820.734
Satışların Maliyeti
17 -289.543.914 -123.133.681 -155.494.773 -65.726.171
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.931.421 34.027.139 47.812.118 22.094.563
BRÜT KAR (ZARAR)
83.931.421 34.027.139 47.812.118 22.094.563
Genel Yönetim Giderleri
-9.325.108 -5.589.880 -5.298.701 -3.140.923
Pazarlama Giderleri
-34.642.946 -17.614.215 -17.338.590 -9.764.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 56.620.257 24.388.625 26.292.402 4.237.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -40.591.850 -14.476.548 -18.994.078 -6.817.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.991.774 20.735.121 32.473.151 6.609.132
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
85.859 85.859
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.077.633 20.735.121 32.559.010 6.609.132
Finansman Gelirleri
-52.814.823 -19.417.733 -27.592.504 -7.103.579
Finansman Giderleri
11.523.806 8.416.861 5.072.033 2.816.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.786.616 9.734.249 10.038.539 2.322.140
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-772.859 1.421.374 -756.382 -139.620
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -7.141.461 -2.501.107 -4.007.230 -2.004.146
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.368.602 3.922.481 3.250.848 1.864.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.013.757 11.155.623 9.282.157 2.182.520
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.013.757 11.155.623 9.282.157 2.182.520
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -182.846 40.457 -171.472 15.828
Ana Ortaklık Payları
14.196.603 11.115.166 9.453.629 2.166.692
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.540.619 2.051.418
Dönem Karı (Zararı)
14.013.757 11.155.623
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19 14.013.757 11.155.623
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.771.011 2.447.924
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 1.726.573 1.279.359
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.460.854 1.377.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.460.854 1.377.084
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.008.146 1.505.102
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.820.876 -902.410
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.829.022 2.407.512
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 772.859 -1.421.374
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-197.421 -292.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.224.021 -10.885.440
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.310.204 -24.654.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -30.682 -89.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -16.279.522 -24.565.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.377 1.573.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.377 1.573.322
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -64.188.598 -13.010.465
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -15.309.486 -1.157.787
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.407.860 21.594.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 56.407.860 21.594.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 4.853.187 779.357
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.041.369
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 -1.041.369
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.914.713 571.717
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.412.040
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.502.673 571.717
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 11.584.114 6.775.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.160.230 -2.315.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -9.160.230 -2.315.564
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-439.253 2.718.107
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.101.366 -666.689
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-309.590 -635.734
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
423.393
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 423.393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-732.983 -635.734
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -732.983 -596.114
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -39.620
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.282.348 2.432.769
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.282.348 2.432.769
Kredilerden Nakit Girişleri
5 -7.282.348 2.432.769
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.132.557 3.848.453
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16 17.931.460 2.820.479
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.798.903 6.668.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.342.935 46.741.865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 63.141.838 53.410.797
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 63.144.592 58.363.188
Finansal Yatırımlar
589.157 520.239
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
589.157 520.239
Ticari Alacaklar
160.732.948 146.711.069
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 258.033 227.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 160.474.915 146.483.718
Diğer Alacaklar
60.784 60.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
60.784 60.784
Stoklar
7 167.722.425 103.533.827
Peşin Ödenmiş Giderler
12.615.857 8.404.884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.615.857 8.404.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 3.431.353 216.951
Diğer Dönen Varlıklar
13.930.151 4.769.921
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.930.151 4.769.921
ARA TOPLAM
422.227.267 322.580.863
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
422.227.267 322.580.863
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
84.390 69.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
84.390 69.013
Maddi Duran Varlıklar
247.320.366 105.573.983
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 247.320.366 105.573.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
179.031 204.799
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
179.031 204.799
Peşin Ödenmiş Giderler
23.516.358 12.417.845
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 23.516.358 12.417.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 21.291.116 29.129.632
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
19 14.365 14.365
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
292.405.626 147.409.637
TOPLAM VARLIKLAR
714.632.893 469.990.500
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 53.174.176 55.228.826
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.174.176 55.228.826
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 53.174.176 55.228.826
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
82.270.572 79.813.780
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
82.270.572 79.813.780
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 82.270.572 79.813.780
Ticari Borçlar
133.440.774 79.853.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 133.440.774 79.853.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 11.220.944 6.367.757
Diğer Borçlar
9.184.329 1.681.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.184.329 1.681.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.198.230 16.614.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 28.198.230 16.614.116
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 7.141.461 1.886.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.883.002 2.410.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.601.880 1.129.688
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.281.122 1.281.122
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
327.513.488 243.857.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
327.513.488 243.857.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 58.290.070 64.433.863
Diğer Borçlar
31.463.540 27.051.500
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31.463.540 27.051.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.161.611 2.172.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.161.611 2.172.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.915.221 93.658.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
421.428.709 337.516.011
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
293.859.932 133.346.077
Ödenmiş Sermaye
16 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 47.496.750 47.496.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 132.593.752 17.100.565
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
132.593.752 17.100.565
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
133.187.553 17.269.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-593.801 -168.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.988.833 -25.835.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 4.988.833 -25.835.232
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.544.339 4.264.281
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 5.544.339 4.264.281
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 9.039.655 3.327.263
Net Dönem Karı veya Zararı
16 14.196.603 6.992.450
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-655.748 -871.588
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
293.204.184 132.474.489
TOPLAM KAYNAKLAR
714.632.893 469.990.500
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 186.195 17.269.509 -41.495.588 2.664.534 -3.557.441 8.484.451 111.048.409 -940.287 110.108.122
Transferler
8.484.451 -8.484.451
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-601.530 9.441.948 1.599.747 -1.599.747 8.840.419 58.905 8.899.324
Dönem Karı (Zararı)
11.115.166 11.115.166 40.457 11.155.623
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 -415.335 17.269.509 -32.053.640 4.264.281 3.327.263 11.115.166 131.003.994 -840.925 130.163.069
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 -168.944 17.269.509 -25.835.232 4.264.281 3.327.263 6.992.450 133.346.077 -871.588 132.474.489
Transferler
6.992.450 -6.992.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-424.857 115.918.044 30.824.065 1.280.058 -1.280.058 146.317.253 398.686 146.715.939
Dönem Karı (Zararı)
14.196.603 14.196.603 -182.846 14.013.757
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 -593.801 133.187.553 4.988.833 5.544.339 9.039.655 14.196.603 293.859.932 -655.748 293.204.184
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.013.757 11.155.623 9.282.157 2.182.520
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
115.493.187 -601.530 116.167.931 -388.317
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
130.244.993 130.244.993
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-544.688 -751.912 320.368 -478.562
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.207.118 150.382 -14.397.430 90.245
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
119.831 150.382 -70.481 90.245
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-14.326.949 -14.326.949
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.824.065 9.500.853 25.362.926 6.555.128
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.824.065 9.500.853 25.362.926 6.555.128
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
16 30.824.065 9.500.853 25.362.926 6.555.128
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.317.252 8.899.323 141.530.857 6.166.811
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.331.009 20.054.946 150.813.014 8.349.331
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-191.109 99.362 -240.920 74.732
Ana Ortaklık Payları
160.522.118 19.955.584 151.053.934 8.274.599
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057401
BIST