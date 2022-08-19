***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 373.475.335 157.160.820 203.306.891 87.820.734Satışların Maliyeti17 -289.543.914 -123.133.681 -155.494.773 -65.726.171TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)83.931.421 34.027.139 47.812.118 22.094.563BRÜT KAR (ZARAR)83.931.421 34.027.139 47.812.118 22.094.563Genel Yönetim Giderleri-9.325.108 -5.589.880 -5.298.701 -3.140.923Pazarlama Giderleri-34.642.946 -17.614.215 -17.338.590 -9.764.449Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 56.620.257 24.388.625 26.292.402 4.237.058Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -40.591.850 -14.476.548 -18.994.078 -6.817.117ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.991.774 20.735.121 32.473.151 6.609.132Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler85.859 85.859FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.077.633 20.735.121 32.559.010 6.609.132Finansman Gelirleri-52.814.823 -19.417.733 -27.592.504 -7.103.579Finansman Giderleri11.523.806 8.416.861 5.072.033 2.816.587SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.786.616 9.734.249 10.038.539 2.322.140Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-772.859 1.421.374 -756.382 -139.620Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -7.141.461 -2.501.107 -4.007.230 -2.004.146Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.368.602 3.922.481 3.250.848 1.864.526SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.013.757 11.155.623 9.282.157 2.182.520DÖNEM KARI (ZARARI)14.013.757 11.155.623 9.282.157 2.182.520Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 -182.846 40.457 -171.472 15.828Ana Ortaklık Payları14.196.603 11.115.166 9.453.629 2.166.692Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.540.619 2.051.418Dönem Karı (Zararı)14.013.757 11.155.623Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19 14.013.757 11.155.623Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.771.011 2.447.924Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 1.726.573 1.279.359Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.460.854 1.377.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.460.854 1.377.084Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.008.146 1.505.102Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.820.876 -902.410Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.829.022 2.407.512Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 772.859 -1.421.374Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-197.421 -292.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.224.021 -10.885.440Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.310.204 -24.654.599İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21 -30.682 -89.140İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -16.279.522 -24.565.459Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.377 1.573.322İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.377 1.573.322Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -64.188.598 -13.010.465Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -15.309.486 -1.157.787Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.407.860 21.594.481İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 56.407.860 21.594.481Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 4.853.187 779.357Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.041.369Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9 -1.041.369Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.914.713 571.717İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.412.040İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.502.673 571.717Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 11.584.114 6.775.467İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.160.230 -2.315.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -9.160.230 -2.315.564Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-439.253 2.718.107Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.101.366 -666.689YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-309.590 -635.734Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri423.393Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 423.393Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-732.983 -635.734Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -732.983 -596.114Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -39.620FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.282.348 2.432.769Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-7.282.348 2.432.769Kredilerden Nakit Girişleri5 -7.282.348 2.432.769YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.132.557 3.848.453Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16 17.931.460 2.820.479NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.798.903 6.668.932DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.342.935 46.741.865DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 63.141.838 53.410.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 63.144.592 58.363.188Finansal Yatırımlar589.157 520.239Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri589.157 520.239Ticari Alacaklar160.732.948 146.711.069İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 258.033 227.351İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 160.474.915 146.483.718Diğer Alacaklar60.784 60.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar60.784 60.784Stoklar7 167.722.425 103.533.827Peşin Ödenmiş Giderler12.615.857 8.404.884İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 12.615.857 8.404.884Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 3.431.353 216.951Diğer Dönen Varlıklar13.930.151 4.769.921İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13.930.151 4.769.921ARA TOPLAM422.227.267 322.580.863TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR422.227.267 322.580.863DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar84.390 69.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar84.390 69.013Maddi Duran Varlıklar247.320.366 105.573.983Diğer Maddi Duran Varlıklar12 247.320.366 105.573.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar179.031 204.799Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar179.031 204.799Peşin Ödenmiş Giderler23.516.358 12.417.845İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 23.516.358 12.417.845Ertelenmiş Vergi Varlığı19 21.291.116 29.129.632Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar19 14.365 14.365TOPLAM DURAN VARLIKLAR292.405.626 147.409.637TOPLAM VARLIKLAR714.632.893 469.990.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 53.174.176 55.228.826İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar53.174.176 55.228.826Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 53.174.176 55.228.826Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları82.270.572 79.813.780İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları82.270.572 79.813.780Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 82.270.572 79.813.780Ticari Borçlar133.440.774 79.853.790İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 133.440.774 79.853.790Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 11.220.944 6.367.757Diğer Borçlar9.184.329 1.681.656İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.184.329 1.681.656Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28.198.230 16.614.116İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 28.198.230 16.614.116Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 7.141.461 1.886.964Kısa Vadeli Karşılıklar2.883.002 2.410.810Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.601.880 1.129.688Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.281.122 1.281.122Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM327.513.488 243.857.699TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER327.513.488 243.857.699UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 58.290.070 64.433.863Diğer Borçlar31.463.540 27.051.500İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31.463.540 27.051.500Uzun Vadeli Karşılıklar4.161.611 2.172.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.161.611 2.172.949TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER93.915.221 93.658.312TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER421.428.709 337.516.011ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar293.859.932 133.346.077Ödenmiş Sermaye16 80.000.000 80.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 47.496.750 47.496.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 132.593.752 17.100.565Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)132.593.752 17.100.565Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)133.187.553 17.269.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-593.801 -168.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.988.833 -25.835.232Yabancı Para Çevrim Farkları16 4.988.833 -25.835.232Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.544.339 4.264.281Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 5.544.339 4.264.281Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 9.039.655 3.327.263Net Dönem Karı veya Zararı16 14.196.603 6.992.450Kontrol Gücü Olmayan Paylar-655.748 -871.588TOPLAM ÖZKAYNAKLAR293.204.184 132.474.489TOPLAM KAYNAKLAR714.632.893 469.990.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 47.496.750 186.195 17.269.509 -41.495.588 2.664.534 -3.557.441 8.484.451 111.048.409 -940.287 110.108.122Transferler8.484.451 -8.484.451Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-601.530 9.441.948 1.599.747 -1.599.747 8.840.419 58.905 8.899.324Dönem Karı (Zararı)11.115.166 11.115.166 40.457 11.155.623Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 -415.335 17.269.509 -32.053.640 4.264.281 3.327.263 11.115.166 131.003.994 -840.925 130.163.069Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 47.496.750 -168.944 17.269.509 -25.835.232 4.264.281 3.327.263 6.992.450 133.346.077 -871.588 132.474.489Transferler6.992.450 -6.992.450Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-424.857 115.918.044 30.824.065 1.280.058 -1.280.058 146.317.253 398.686 146.715.939Dönem Karı (Zararı)14.196.603 14.196.603 -182.846 14.013.757Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 47.496.750 -593.801 133.187.553 4.988.833 5.544.339 9.039.655 14.196.603 293.859.932 -655.748 293.204.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14.013.757 11.155.623 9.282.157 2.182.520DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar115.493.187 -601.530 116.167.931 -388.317Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)130.244.993 130.244.993Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-544.688 -751.912 320.368 -478.562Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.207.118 150.382 -14.397.430 90.245Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri119.831 150.382 -70.481 90.245Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-14.326.949 -14.326.949Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar30.824.065 9.500.853 25.362.926 6.555.128Yabancı Para Çevrim Farkları30.824.065 9.500.853 25.362.926 6.555.128Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)16 30.824.065 9.500.853 25.362.926 6.555.128DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)146.317.252 8.899.323 141.530.857 6.166.811TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)160.331.009 20.054.946 150.813.014 8.349.331Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-191.109 99.362 -240.920 74.732Ana Ortaklık Payları160.522.118 19.955.584 151.053.934 8.274.599http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057401BIST