***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun Ertelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Toplantı nisabının sağlanamamasıGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 10.06.2021Genel Kurul Tarihi 07.07.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,4 - 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - 2020 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,14 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gersan Genel Kurul İlan Metni 2020-Erteleme.pdf - İlan MetniEK: 2 genel kurul erteleme tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020-güncelleme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 hazır bulunanlar listesi-kap.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2021 Perşembe Günü Saat: 14.00'de İstanbul, Tuzla, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 adresinde Bakanlık Temsilcisi gözetiminde toplanmış ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurulun toplanması için gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamış ve 07.07.2021 tarihinde saat 14.00'da aynı adreste ve aynı gündem ile toplanılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941756BIST