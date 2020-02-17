***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 17:48
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Gelir tablosu sadece Gersan Elektrik Tic. Ve San. A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819596
BIST
17:49120.893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 741,56
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:496,0516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:496,5594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:49307,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,39
|Açılış
|: 307,70
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|316.111.938
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,40
|1.073.063.190
|% 18,06
|
|GUBRF
|18,13
|381.274.395
|% 16,14
|
|YKGYO
|3,60
|35.339.656
|% 15,76
|
|KUTPO
|10,81
|90.688.598
|% 14,76
|
|ARDYZ
|15,71
|36.635.210
|% -12,72
|
|ERBOS
|24,50
|20.890.289
|% -10,84
|
|QNBFL
|141,70
|3.784.886
|% -7,99
|
|HUBVC
|39,86
|55.751.260
|% -7,69
|
|KRTEK
|3,38
|5.541.102
|% -7,65
|
|ASELS
|28,96
|2.029.299.572
|% -0,41
|
|THYAO
|15,25
|1.822.178.691
|% 2,42
|
|GSRAY
|3,40
|1.073.063.190
|% 18,06
|
|ODAS
|2,32
|1.043.002.168
|% 7,91
|
|PETKM
|4,16
|535.793.901
|% 0,24
|
|ODAS
|2,32
|1.043.002.168
|% 7,91
|
|GSRAY
|3,40
|1.073.063.190
|% 18,06
|
|KRDMD
|2,98
|473.858.975
|% 2,76
|
|PETKM
|4,16
|535.793.901
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,96
|363.529.252
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8461
|7,8855
|% -0,38
|
|Frank
|6,1396
|6,1766
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6085
|1,6165
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,55
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|-0,06
|
Seans Raporu
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17:59EDIP
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