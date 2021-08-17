***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 17:12
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 2. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Gelir tablosu sadece Gersan Elektrik Tic. Ve San. A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır, konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958655
BIST
17:351.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:358,4424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:359,9054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0632
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:35484,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,35
|Açılış
|: 484,53
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:33
|MANAS
|19,28
|8.131.783
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|29.611.139
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|193.358.473
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.604.715
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.176.850
|% 9,94
|
|IDEAS
|41,32
|2.256.196
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.036.252
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.299.337
|% -9,92
|
|DARDL
|2,40
|80.884.734
|% -9,43
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,45
|1.684.767.618
|% 0,53
|
|PETKM
|6,07
|763.139.333
|% 0,83
|
|KRDMD
|8,22
|750.389.545
|% -0,24
|
|GENIL
|16,48
|689.149.865
|% 3,84
|
|ARCLK
|33,90
|554.991.130
|% 2,54
|
|GARAN
|9,45
|1.684.767.618
|% 0,53
|
|PETKM
|6,07
|763.139.333
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,55
|303.879.589
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,08
|111.753.374
|% -1,82
|
|HALKB
|4,83
|458.484.181
|% 1,68
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4327
|8,4355
|% -0,22
|
|Euro
|9,8963
|9,9066
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,5663
|11,6243
|% -0,87
|
|Frank
|9,2017
|9,2571
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2427
|2,2539
|% -0,22
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,53
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,79
|69,79
|0,28
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:47MEDTR
Yüzde 7.67 oranında artışla 36.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 582, 090 adet işlem
-
17:46SNGYO
Yüzde 4.68 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 621, 198 adet işlem
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 54 artarak (% 0.29 ) 1, 575
-
17:44
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, PETKM, KRDMD
-
17:44KLMSN
Yüzde 7.66 oranında artışla 23.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 989, 075 adet işlem