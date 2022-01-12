***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımının 2022-2026 Olarak Revize Edilmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımının 2022-2026 Olarak Revize EdilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.01.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması kapsamında 04.01.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu, yapılan başvurumuzu incelemiş ve "Kayıtlı Sermaye" maddesindeki izin süresinin 2022-2026 olarak revize edilmesini talep etmiştir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmek üzere, esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ile tadil tasarısı revize edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Gersan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993091BIST