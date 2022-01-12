***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.01.2022 16:36
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımının 2022-2026 Olarak Revize Edilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımının 2022-2026 Olarak Revize Edilmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.01.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması kapsamında 04.01.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu, yapılan başvurumuzu incelemiş ve "Kayıtlı Sermaye" maddesindeki izin süresinin 2022-2026 olarak revize edilmesini talep etmiştir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmek üzere, esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ile tadil tasarısı revize edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Gersan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993091
BIST
16:462.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,13
|Açılış
|: 2.070
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|Önceki Kapanış
|: 2.046
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2.075
En Düşük
2.056
16:4613,7957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0112
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
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13,8577
En Düşük
13,7216
16:4615,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0460
|Açılış
|: 15,7100
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|Önceki Kapanış
|: 15,6400
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15,7649
En Düşük
15,5761
16:46809,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,52
|Açılış
|: 809,23
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|Önceki Kapanış
|: 808,72
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810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:46
|DOBUR
|118,80
|23.658.572
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.482.529
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|159.368.925
|% 9,88
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|GEDZA
|19,58
|37.259.043
|% -7,20
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,32
|67.132.849
|% -5,05
|
|CELHA
|8,50
|18.843.999
|% -3,95
|
|KRDMD
|12,92
|5.080.439.201
|% 2,22
|
|SISE
|15,40
|2.917.815.881
|% 4,34
|
|THYAO
|26,96
|2.388.132.675
|% 0,22
|
|EREGL
|31,86
|2.070.473.649
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,83
|1.203.388.009
|% 2,13
|
|KRDMD
|12,92
|5.080.439.201
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,83
|1.203.388.009
|% 2,13
|
|SISE
|15,40
|2.917.815.881
|% 4,34
|
|EKGYO
|2,37
|292.100.273
|% 0,00
|
|PETKM
|9,61
|928.307.477
|% 1,69
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7865
|13,7957
|% -0,08
|
|Euro
|15,7270
|15,7457
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,8191
|18,9135
|% 0,37
|
|Frank
|14,9485
|15,0386
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6661
|3,6845
|% 0,04
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,33
|
|Altın Gr.
|808
|808
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|5.368
|5.450
|39,00
|
|Tam
|5.339
|5.474
|39,09
|
|Yarım
|2.580
|2.648
|18,91
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,46
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,17
|0,06
|
|B. Petrol
|84,29
|84,29
|0,57
|