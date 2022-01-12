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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.01.2022 16:36
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımının 2022-2026 Olarak Revize Edilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımının 2022-2026 Olarak Revize Edilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.01.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması kapsamında 04.01.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu, yapılan başvurumuzu incelemiş ve "Kayıtlı Sermaye" maddesindeki izin süresinin 2022-2026 olarak revize edilmesini talep etmiştir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmek üzere, esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ile tadil tasarısı revize edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Gersan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993091


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