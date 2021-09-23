***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı araştırmasında Şirketimiz 2020 yılı Türkiye ihracatında ilk 1000 arasında 898. sırada yer almıştır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965033BIST