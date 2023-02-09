***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2023 14:52
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn. Serkan Kurtuluş'un istifasıyla boşalan göreve, Sn. Erkan İzgi'nin TTK'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112231
BIST
10:424.505
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|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8221
|18,8260
|% -0,01
|
|Euro
|20,2307
|20,2417
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,7606
|22,8748
|% 0,47
|
|Frank
|20,3417
|20,4642
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0009
|5,0260
|% -0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,52
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.648
|7.712
|-54,00
|
|Yarım
|3.737
|3.774
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.887
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|-0,11
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|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,65
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