***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGersan Elektromekanik İnş. San.Tic. A.Ş. Elektrik Taahüt İşleri ve Mühendislik 1.000.000,00 700.000,00 TRY 70 Bağlı OrtaklıkGersan R Zao Kablo Taşıma Sistemleri 672.000.000,00 667.800.000,00 RUB 99,375 Bağlı OrtaklıkGersan Alan Adi Ortaklığı Sözleşmede Yazılı İşler 10.000,00 5.000,00 TRY 50 Adi OrtaklıkAsfa Gersan Adi Ortaklığı Sözleşmede Yazılı İşler 200.000,00 100.000,00 TRY 50 Adi OrtaklıkGersan Electric Oman LLC Elektrik Malzemeleri İmalatı 150.000,00 28500 OMR 19 İştirakGersan A.Ş.-Gersan Georgia JSC Joint Venture İnşaat, Elektrik ve Mekanik Taahhüt İşleri 20.000,00 10.000,00 USD 50 İş Ortaklığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885560BIST