***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2020 09:57
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gersan Elektromekanik İnş. San.Tic. A.Ş. Elektrik Taahüt İşleri ve Mühendislik 1.000.000,00 700.000,00 TRY 70 Bağlı Ortaklık
Gersan R Zao Kablo Taşıma Sistemleri 672.000.000,00 667.800.000,00 RUB 99,375 Bağlı Ortaklık
Gersan Alan Adi Ortaklığı Sözleşmede Yazılı İşler 10.000,00 5.000,00 TRY 50 Adi Ortaklık
Asfa Gersan Adi Ortaklığı Sözleşmede Yazılı İşler 200.000,00 100.000,00 TRY 50 Adi Ortaklık
Gersan Electric Oman LLC Elektrik Malzemeleri İmalatı 150.000,00 28500 OMR 19 İştirak
Gersan A.Ş.-Gersan Georgia JSC Joint Venture İnşaat, Elektrik ve Mekanik Taahhüt İşleri 20.000,00 10.000,00 USD 50 İş Ortaklığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885560
BIST
14:151.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.124
14:158,5021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0620
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5029
En Düşük
8,4096
14:159,9560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1327
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9570
En Düşük
9,7754
14:15518,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,11
|Açılış
|: 518,49
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,79
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler14:13
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.883.826
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|52.590.403
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.090.132
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|2.604.207
|% -9,99
|
|SISE
|6,33
|852.382.451
|% -0,47
|
|PETKM
|4,20
|830.164.599
|% 2,44
|
|TSKB
|2,33
|697.258.923
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,20
|628.572.909
|% -6,16
|
|GARAN
|6,62
|545.621.583
|% 0,15
|
|TSKB
|2,33
|697.258.923
|% -8,63
|
|PETKM
|4,20
|830.164.599
|% 2,44
|
|KRDMD
|3,20
|628.572.909
|% -6,16
|
|DOHOL
|2,40
|396.077.093
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,71
|252.744.042
|% -1,72
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4936
|8,5019
|% 0,73
|
|Euro
|9,9455
|9,9532
|% 1,32
|
|Sterlin
|11,0098
|11,0651
|% 1,30
|
|Frank
|9,2414
|9,2971
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2585
|2,2698
|% 0,65
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|2,78
|
|Altın Gr.
|518
|519
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|37,00
|
|Tam
|3.423
|3.508
|40,64
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|19,66
|
|Çeyrek
|830
|848
|9,82
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,07
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,94
|