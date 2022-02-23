***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









li Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Değil HayırMUSTAFA KEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan/Kurumsal Yönetim Komitesi-BaşkanMUSTAFA KEMAL KESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.07.2021 İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanEMRE EMSEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.02.2022 İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYÜKSEL KARDEŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu BaşkanıGÜLFEM OKTAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiNEŞAT ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiMENDUHA ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği -MUSTAFA KEMAL YILMAZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyeliğiMUSTAFA KEMAL KESEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyeliğiEMRE EMSEN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İş Geliştirme Müdürü Gersan-R Zao Fabrika Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003748BIST