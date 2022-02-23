***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.02.2022 16:29
li Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
MUSTAFA KEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan/Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan
MUSTAFA KEMAL KESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.07.2021 İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
EMRE EMSEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.02.2022 İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YÜKSEL KARDEŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
GÜLFEM OKTAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
NEŞAT ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
MENDUHA ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği -
MUSTAFA KEMAL YILMAZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
MUSTAFA KEMAL KESEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
EMRE EMSEN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İş Geliştirme Müdürü Gersan-R Zao Fabrika Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003748
BIST