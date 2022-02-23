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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.02.2022 16:29
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

li Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
MUSTAFA KEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan/Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan
MUSTAFA KEMAL KESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.07.2021 İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
EMRE EMSEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.02.2022 İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YÜKSEL KARDEŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
GÜLFEM OKTAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
NEŞAT ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
MENDUHA ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği -
MUSTAFA KEMAL YILMAZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
MUSTAFA KEMAL KESEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
EMRE EMSEN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İş Geliştirme Müdürü Gersan-R Zao Fabrika Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003748


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Altın Gr. 847 847 3,07  
Cumhuriyet 5.628 5.713 -22,00  
Tam 5.603 5.743 -25,45  
Yarım 2.708 2.778 -12,31  
Çeyrek 1.358 1.389 -6,16  
Gümüş.Ons 24,49 24,51 0,35  
Gümüş Gr. 10,87 10,89 0,16  
B. Petrol 93,47 93,47 -0,38  
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