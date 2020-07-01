Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

01.07.2020 13:00
GÜNCEL HABERLER



***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2018-13.04.2020-10.06.2020-17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Adams International LLC
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/07/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar

     Gersan ile Adams International LLC arasında UVC Led Armatürlerinin üretimi ve satışı işlerini kapsayan toplam bedeli 7.000.000,00 USD tutarında malzeme imalat ve satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde  gerçekleştirilecektir.
  
Bu açıklama Adams International LLC 'den alınan 01/07/2020 tarihli izne istinaden yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853701


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:25115.739
Değişim :  -0,67% |  -786,07
Açılış :  117.168  
Önceki Kapanış :  116.525  
En Yüksek
117.358 En Düşük
115.480
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,63 13.076.008 % 10,00  
AYEN 6,06 111.941.220 % 9,98  
AKMGY 39,92 4.565.511 % 9,97  
TRGYO 3,66 76.701.474 % 9,91  
MRGYO 2,00 29.267.085 % 9,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4883 8,5308 % 0,16  
Frank 7,2044 7,2478 % -0,02  
Riyal 1,8223 1,8314 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.787 5,67  
Altın Gr. 394 394 1,63  
Cumhuriyet 2.611 2.650 25,00  
Tam 2.625 2.637 13,40  
Yarım 1.275 1.290 6,60  
Çeyrek 638 646 3,30  
Gümüş.Ons 18,35 18,39 0,18  
Gümüş Gr. 4,05 4,06 0,04  
B. Petrol 42,38 42,38 1,11  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru