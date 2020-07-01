***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.07.2020 13:00
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2018-13.04.2020-10.06.2020-17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Adams International LLC
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/07/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar
Gersan ile Adams International LLC arasında UVC Led Armatürlerinin üretimi ve satışı işlerini kapsayan toplam bedeli 7.000.000,00 USD tutarında malzeme imalat ve satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecektir.
Bu açıklama Adams International LLC 'den alınan 01/07/2020 tarihli izne istinaden yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853701
BIST
13:25115.739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -786,07
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:256,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8570
En Düşük
6,8445
13:257,6845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0135
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6807
13:25393,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,15
|Açılış
|: 393,61
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.076.008
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.941.220
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.565.511
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.701.474
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|29.267.085
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,27
|560.918
|% -6,62
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,41
|8.854.691
|% -4,83
|
|RTALB
|33,30
|31.160.776
|% -4,80
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|KRDMD
|3,22
|1.274.056.586
|% -0,92
|
|ASELS
|32,82
|962.195.526
|% 1,05
|
|GARAN
|8,33
|729.720.021
|% -1,54
|
|THYAO
|12,27
|713.975.102
|% -2,00
|
|ODAS
|2,58
|684.985.983
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,22
|1.274.056.586
|% -0,92
|
|EKGYO
|2,02
|678.878.673
|% -1,46
|
|ODAS
|2,58
|684.985.983
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,51
|315.916.829
|% 4,14
|
|DOHOL
|2,20
|320.632.563
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4883
|8,5308
|% 0,16
|
|Frank
|7,2044
|7,2478
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|5,67
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.611
|2.650
|25,00
|
|Tam
|2.625
|2.637
|13,40
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|6,60
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,04
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|1,11
|