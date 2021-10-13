***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.10.2021 18:53
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Fulcrum LLC
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
0,0030 (30 Haziran 2021 tarihi itibariyle)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz ile Gürcistan Cumhuriyeti'nde kurulu olan Fulcrum LLC firması arasında Busbar Sistemleri ve diğer ürünlerin satışı için 13.10.2021 tarihinde, sipariş değeri 20.000.000,00 USD olan İşbirliği Mutabakat Anlaşması imzalanmıştır.
Söz konusu İşbirliği Mutabakat Anlaşması yürürlüğe girmesinden itibaren 18 ay geçerlidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970458
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
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|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.422
En Düşük
1.408
18:059,1926
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
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|Açılış
|: 9,1500
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|Önceki Kapanış
|: 9,0800
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9,2032
En Düşük
9,0704
18:0510,6779
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,4950
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10,6941
En Düşük
10,5302
18:05530,90
En Yüksek
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|Açılış
|: 530,90
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|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,73
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|54,45
|3.395.448
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,34
|5.632.784
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|207.866.054
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.278.107
|% -10,00
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.889.650
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.596.639
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.561.968
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.192.585.969
|% -4,11
|
|ASELS
|16,57
|1.168.163.614
|% 1,66
|
|THYAO
|14,30
|883.492.588
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|819.123.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.476.448
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1823
|9,1926
|% 1,27
|
|Euro
|10,6633
|10,6779
|% 1,27
|
|Sterlin
|12,5251
|12,5879
|% 1,26
|
|Frank
|9,9088
|9,9685
|% 1,21
|
|Riyal
|2,4424
|2,4547
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,99
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,17
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,21
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|1,01
|