***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıFulcrum LLCVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı0,0030 (30 Haziran 2021 tarihi itibariyle)Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih13/10/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYokturYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz ile Gürcistan Cumhuriyeti'nde kurulu olan Fulcrum LLC firması arasında Busbar Sistemleri ve diğer ürünlerin satışı için 13.10.2021 tarihinde, sipariş değeri 20.000.000,00 USD olan İşbirliği Mutabakat Anlaşması imzalanmıştır.Söz konusu İşbirliği Mutabakat Anlaşması yürürlüğe girmesinden itibaren 18 ay geçerlidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970458BIST