***GESAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***GESAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [GESAN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarGirişim Elektrik Sanayi payları, 19/08/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST İnşaat ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 115.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiGIRISIM ELEKTRIK SANAYI XUTUM 19/08/2021GIRISIM ELEKTRIK SANAYI XTUMY 19/08/2021GIRISIM ELEKTRIK SANAYI XYLDZ 19/08/2021GIRISIM ELEKTRIK SANAYI XHARZ 19/08/2021GIRISIM ELEKTRIK SANAYI XUHIZ 19/08/2021GIRISIM ELEKTRIK SANAYI XINSA 19/08/2021GIRISIM ELEKTRIK SANAYI XSANK 19/08/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959018BIST