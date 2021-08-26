***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 10:25
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960517
BIST
11:491.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,50
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
11:498,3651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0060
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
11:499,8634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0043
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
11:49479,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,93
|Açılış
|: 479,85
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.447.092
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|FMIZP
|123,80
|28.396.194
|% 6,72
|
|AGYO
|3,69
|8.374.967
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.136.182
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|472.094.970
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,26
|259.294.145
|% -7,10
|
|AYCES
|58,30
|825.818
|% -6,19
|
|THYAO
|12,79
|637.186.241
|% 2,32
|
|GESAN
|24,62
|472.094.970
|% -9,95
|
|GARAN
|9,53
|385.347.631
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,16
|283.413.509
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,26
|259.294.145
|% -7,10
|
|MRGYO
|1,16
|283.413.509
|% -4,92
|
|ODAS
|1,49
|86.956.638
|% 1,36
|
|THYAO
|12,79
|637.186.241
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,84
|82.003.115
|% 0,00
|
|GARAN
|9,53
|385.347.631
|% 0,00
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3642
|8,3676
|% -0,04
|
|Euro
|9,8553
|9,8617
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,4499
|11,5073
|% -0,28
|
|Frank
|9,0753
|9,1300
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2221
|2,2332
|% -0,10
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-6,37
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.169
|3.249
|-18,83
|
|Yarım
|1.532
|1.572
|-9,11
|
|Çeyrek
|768
|786
|-4,55
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-0,69
|