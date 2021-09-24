***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 11:58
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965110
BIST
11:471.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,56
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
11:478,8192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0573
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
11:4710,3559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0468
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
11:47497,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,73
|Açılış
|: 497,63
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler11:45
|OYLUM
|11,63
|17.360.080
|% 9,92
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|GARFA
|13,40
|5.035.082
|% 8,24
|
|EGGUB
|180,90
|48.102.204
|% 7,49
|
|DGGYO
|10,95
|4.534.366
|% 7,46
|
|KTSKR
|55,55
|7.516.198
|% -6,80
|
|NUGYO
|9,00
|31.021.130
|% -6,74
|
|AGYO
|3,06
|18.626.172
|% -6,71
|
|DESPC
|10,03
|7.930.349
|% -5,82
|
|AKYHO
|2,36
|26.733.271
|% -5,22
|
|GARAN
|9,00
|795.408.636
|% -1,96
|
|KIMMR
|3,98
|537.083.591
|% -5,91
|
|THYAO
|13,53
|436.252.221
|% 1,50
|
|AKBNK
|5,18
|257.342.596
|% -2,26
|
|YKBNK
|2,34
|252.191.303
|% -2,09
|
|KIMMR
|3,98
|537.083.591
|% -5,91
|
|YKBNK
|2,34
|252.191.303
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,80
|162.261.529
|% -1,10
|
|GARAN
|9,00
|795.408.636
|% -1,96
|
|AKBNK
|5,18
|257.342.596
|% -2,26
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8149
|8,8193
|% 0,66
|
|Euro
|10,3507
|10,3565
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,0580
|12,1185
|% 0,61
|
|Frank
|9,5060
|9,5633
|% 0,72
|
|Riyal
|2,3448
|2,3566
|% 0,68
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|12,76
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,05
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,71
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,10
|
|B. Petrol
|77,46
|77,46
|0,23
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
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12:01KIMMR
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 088, 543 adet işlem
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11:58DESPC
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 10.04 lira fiyatla işlem gören hissede 750, 994 adet işlem
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11:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 93 kaybederek (% -0.93 ) 1, 484
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11:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, KIMMR, YKBNK
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11:57XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 5, 021.00 milyon TL de