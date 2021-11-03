***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 12:52
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974178
BIST
14:091.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,49
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:099,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0873
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:0911,2333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1100
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:09555,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,45
|Açılış
|: 555,50
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:08
|IHAAS
|5,06
|27.342.671
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.365.074
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|77.984.720
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,35
|40.539.911
|% 9,24
|
|PRKAB
|24,34
|160.729.896
|% 8,37
|
|CANTE
|12,92
|98.304.956
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.115.738
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.675.293
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,32
|66.335.855
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.084.813
|% -9,95
|
|GARAN
|10,19
|2.878.285.576
|% 0,30
|
|THYAO
|15,41
|1.383.130.199
|% -0,52
|
|SISE
|8,74
|955.506.871
|% 1,39
|
|TSPOR
|5,09
|863.122.812
|% -5,21
|
|YKBNK
|2,80
|767.005.820
|% -1,06
|
|EKGYO
|1,94
|644.935.431
|% -4,43
|
|GARAN
|10,19
|2.878.285.576
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,80
|767.005.820
|% -1,06
|
|TSKB
|1,38
|261.532.403
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,09
|863.122.812
|% -5,21
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6835
|9,6854
|% 0,86
|
|Euro
|11,2223
|11,2348
|% 1,00
|
|Sterlin
|13,1516
|13,2175
|% 0,89
|
|Frank
|10,5880
|10,6518
|% 1,25
|
|Riyal
|2,5732
|2,5861
|% 0,82
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,10
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.673
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.655
|3.747
|39,98
|
|Yarım
|1.767
|1.812
|19,33
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,67
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-1,81
|