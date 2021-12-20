***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2021 10:01
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984583
BIST
11:451.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,79
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
11:4511,5123
En Yüksek
|Değişim
|: -5,56%
|| -0,6776
|Açılış
|: 11,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
11:4513,0931
En Yüksek
|Değişim
|: -5,40%
|| -0,7470
|Açılış
|: 13,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
11:45674,48
En Yüksek
|Değişim
|: -4,71%
|| -33,32
|Açılış
|: 674,48
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler11:44
|PENTA
|359,70
|22.811.032
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.187.037
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|POLTK
|617,30
|16.454.597
|% 9,59
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|DZGYO
|2,34
|29.751.406
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|42.646.050
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.409.941
|% -9,93
|
|PKENT
|7.000,50
|3.070.581
|% -6,66
|
|GARAN
|11,94
|1.631.524.198
|% 0,51
|
|SISE
|13,22
|970.093.004
|% -0,45
|
|EREGL
|25,72
|904.492.657
|% 1,10
|
|KRDMD
|9,22
|713.982.905
|% -0,86
|
|TUPRS
|145,70
|622.165.868
|% -2,67
|
|YKBNK
|3,56
|503.979.357
|% 2,30
|
|GARAN
|11,94
|1.631.524.198
|% 0,51
|
|KRDMD
|9,22
|713.982.905
|% -0,86
|
|DOHOL
|2,80
|216.140.126
|% 0,72
|
|SISE
|13,22
|970.093.004
|% -0,45
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4669
|11,5023
|% -5,64
|
|Euro
|12,9907
|13,0560
|% -5,67
|
|Sterlin
|15,4483
|15,5257
|% -4,96
|
|Frank
|12,5279
|12,6033
|% -5,23
|
|Riyal
|3,0749
|3,0903
|% -5,09
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,14
|
|Altın Gr.
|679
|680
|-28,22
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,50
|8,52
|-0,44
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,45
|
Seans Raporu
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