***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 17:17
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031826
BIST
17:532.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,55
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:5315,7482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1246
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:5316,8192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0181
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
17:53937,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,72
|Açılış
|: 937,84
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler17:51
|KAPLM
|72,60
|19.296.478
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|6.835.589
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.649.443
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.548.285
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.543.537
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.290.016
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,12
|27.005.948
|% -9,24
|
|OZRDN
|9,19
|2.464.245
|% -8,10
|
|ORCAY
|18,33
|129.075.727
|% -7,00
|
|THYAO
|42,96
|3.361.670.974
|% 0,23
|
|GARAN
|15,24
|3.020.233.746
|% -6,22
|
|ASELS
|23,50
|2.190.317.343
|% 3,16
|
|SISE
|19,29
|1.982.708.326
|% -0,67
|
|SAHOL
|19,59
|1.562.609.493
|% -0,76
|
|SKBNK
|1,28
|549.950.461
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,40
|1.263.999.489
|% 1,62
|
|KARSN
|5,84
|1.307.676.404
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,58
|531.785.721
|% -1,90
|
|GARAN
|15,24
|3.020.233.746
|% -6,22
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7256
|15,7380
|% -0,85
|
|Euro
|16,7848
|16,8084
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,6985
|19,7973
|% -0,35
|
|Frank
|16,2305
|16,3283
|% 0,07
|
|Riyal
|4,1790
|4,1999
|% -0,94
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,41
|
|Altın Gr.
|937
|937
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,21
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
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17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de