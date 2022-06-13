***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 15:30
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036939
BIST
16:512.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,19
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
16:5117,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1609
|Açılış
|: 17,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
16:5118,0912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0796
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
16:511.016,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -13,61
|Açılış
|: 1.016,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.015,36
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EUREN
|23,76
|368.245.643
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.450.392
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|12.905.715
|% 9,98
|
|UFUK
|55,45
|2.582.600
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,48
|73.303.162
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|TMSN
|30,02
|283.080.842
|% -6,54
|
|GESAN
|30,66
|169.054.339
|% -6,47
|
|THYAO
|47,42
|4.918.231.796
|% 1,54
|
|EREGL
|31,72
|2.249.096.485
|% -4,57
|
|SISE
|22,34
|1.748.722.631
|% 0,54
|
|KRDMD
|13,30
|1.357.092.716
|% -4,93
|
|SASA
|42,88
|1.159.410.823
|% -2,46
|
|SEGYO
|1,17
|270.529.366
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,61
|578.429.424
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,79
|804.661.433
|% 0,84
|
|DOHOL
|4,07
|616.709.522
|% 0,49
|
|ODAS
|2,84
|354.020.547
|% -2,74
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2555
|17,2666
|% 0,91
|
|Euro
|18,0608
|18,0776
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,9727
|21,0778
|% -0,16
|
|Frank
|17,3160
|17,4203
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5876
|4,6106
|% 0,89
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-41,72
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|-13,41
|
|Cumhuriyet
|6.763
|6.866
|-41,00
|
|Tam
|6.724
|6.834
|-106,00
|
|Yarım
|3.301
|3.342
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,28
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,35
|
Seans Raporu
16:49
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17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.27 ) 2, 271
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Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 109 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 139 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem