***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 15:54
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036943
BIST
17:132.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -13,28
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:1317,2524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1420
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:1318,0526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0410
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:131.013,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -16,32
|Açılış
|: 1.013,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.013,64
BIST En Aktif Hisseler17:11
|EUREN
|23,76
|369.442.292
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.505.695
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.085.252
|% 9,98
|
|UFUK
|55,45
|2.582.600
|% 9,91
|
|FONET
|14,33
|148.707.978
|% 9,81
|
|TSGYO
|5,48
|73.358.066
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|GESAN
|30,58
|174.585.900
|% -6,71
|
|TMSN
|30,14
|291.942.037
|% -6,16
|
|THYAO
|47,18
|5.064.697.083
|% 1,03
|
|EREGL
|31,66
|2.316.425.287
|% -4,75
|
|SISE
|22,30
|1.871.772.287
|% 0,36
|
|KRDMD
|13,32
|1.383.633.490
|% -4,79
|
|SASA
|42,96
|1.204.873.123
|% -2,27
|
|SEGYO
|1,18
|272.780.807
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,61
|583.428.229
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,80
|862.787.908
|% 1,05
|
|DOHOL
|4,06
|630.024.076
|% 0,25
|
|ODAS
|2,83
|361.542.295
|% -3,08
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2393
|17,2494
|% 0,81
|
|Euro
|18,0250
|18,0439
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9722
|21,0774
|% -0,16
|
|Frank
|17,2979
|17,4021
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5878
|4,6109
|% 0,89
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-44,93
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|-14,25
|
|Cumhuriyet
|6.753
|6.855
|-52,00
|
|Tam
|6.721
|6.831
|-109,00
|
|Yarım
|3.299
|3.341
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|-0,32
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,95
|