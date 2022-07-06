***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2022 17:19
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042251
BIST
17:182.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 26,52
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:1817,2323
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2588
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:1817,5516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0841
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:18971,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,36
|Açılış
|: 971,19
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:18
|KONYA
|991,70
|57.425.980
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.149.487
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.531.828
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.565.727
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|80.483.144
|% 9,96
|
|ULUSE
|186,30
|10.125.499
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,12
|25.237.682
|% -8,95
|
|KRGYO
|7,37
|55.106.714
|% -4,90
|
|AKGRT
|2,61
|35.685.198
|% -4,74
|
|GESAN
|46,20
|258.419.571
|% -4,74
|
|THYAO
|48,06
|4.620.261.240
|% 2,26
|
|EREGL
|26,54
|1.812.013.753
|% 1,76
|
|SISE
|21,06
|1.476.964.770
|% 0,29
|
|TUPRS
|246,40
|1.108.770.032
|% -3,45
|
|HEKTS
|30,46
|1.049.217.149
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,76
|806.023.481
|% -1,08
|
|TSKB
|2,03
|270.697.754
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,18
|544.663.024
|% 0,24
|
|THYAO
|48,06
|4.620.261.240
|% 2,26
|
|ODAS
|2,78
|243.457.425
|% 0,00
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2200
|17,2323
|% 1,52
|
|Euro
|17,5287
|17,5516
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,4457
|20,5482
|% 1,08
|
|Frank
|17,6302
|17,7364
|% 1,05
|
|Riyal
|4,5765
|4,5995
|% 1,56
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|971
|971
|7,98
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.527
|6.622
|20,00
|
|Yarım
|3.195
|3.238
|10,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|4,00
|