***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2022 15:36
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051029
BIST
15:252.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 13,48
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:2517,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0760
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9618
En Düşük
17,8517
15:2518,3494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0193
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:251.029,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.029,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.030,02
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:25
|KRPLS
|6,83
|463.615.888
|% 9,98
|
|CANTE
|63,15
|63.721.559
|% 9,92
|
|SANEL
|11,28
|5.276.830
|% 8,57
|
|BMSCH
|13,61
|70.957.960
|% 8,53
|
|KLRHO
|19,38
|33.075.856
|% 7,97
|
|KZBGY
|57,45
|82.130.468
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.282.717
|% -9,95
|
|LIDFA
|7,52
|23.819.691
|% -8,74
|
|IMASM
|65,10
|57.414.828
|% -7,07
|
|SUMAS
|75,95
|147.111
|% -5,06
|
|AGHOL
|79,15
|511.578.730
|% 3,94
|
|KRPLS
|6,83
|463.615.888
|% 9,98
|
|GESAN
|62,55
|199.854.160
|% 2,96
|
|OYAKC
|12,71
|169.664.631
|% 0,55
|
|ULUUN
|20,88
|144.604.911
|% -2,43
|
|KRPLS
|6,83
|463.615.888
|% 9,98
|
|MOBTL
|1,76
|59.603.568
|% -0,56
|
|IHLGM
|0,76
|23.309.849
|% -5,00
|
|HUNER
|3,36
|94.582.590
|% 5,99
|
|PSGYO
|3,16
|61.434.041
|% 1,28
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9453
|17,9618
|% 0,42
|
|Euro
|18,3334
|18,3494
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,8578
|21,9674
|% -0,04
|
|Frank
|18,7672
|18,8803
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,31
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|8,82
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|7,32
|
|Cumhuriyet
|6.825
|6.929
|52,00
|
|Tam
|6.862
|6.911
|28,00
|
|Yarım
|3.343
|3.379
|14,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.689
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,27
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, ASELS, BIMAS
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, VESTL
-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 4 artarak (% 0.49 ) 2, 357
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, TGSAS, CANTE, COSMO, ITTFH, KRPLS, PRKME
-
15:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHGZT, YAYLA, KZBGY, LIDFA