***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2022 10:00
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070621
BIST
15:273.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 20,93
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.603
En Düşük
3.564
15:2718,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:2718,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0657
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:27999,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,56
|Açılış
|: 999,25
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ERCB
|46,72
|48.323.504
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|18.887.918
|% 9,90
|
|YAYLA
|4,78
|64.717.096
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.966.139
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.903.488
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.141.845
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.417.410
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,34
|162.312.960
|% -7,15
|
|THYAO
|86,05
|3.138.604.248
|% -0,12
|
|PETKM
|15,03
|2.200.726.769
|% 3,23
|
|SASA
|86,25
|2.113.843.379
|% 0,58
|
|ASELS
|32,72
|1.689.802.718
|% -0,18
|
|AKBNK
|13,01
|1.431.148.093
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,35
|1.297.819.981
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,73
|271.714.515
|% 1,17
|
|YKBNK
|8,27
|1.249.456.009
|% 2,73
|
|PETKM
|15,03
|2.200.726.769
|% 3,23
|
|ODAS
|7,88
|990.488.545
|% 4,65
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5740
|18,5915
|% 0,08
|
|Euro
|18,0827
|18,0951
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,5595
|20,6626
|% 0,38
|
|Frank
|18,5902
|18,7022
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,05
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,73
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,17
|
|Cumhuriyet
|6.690
|6.792
|-21,00
|
|Tam
|6.726
|6.776
|-5,00
|
|Yarım
|3.278
|3.313
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|-1,32
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42SEYKM
Yüzde 6.55 oranında artışla 7.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 697, 630 adet işlem
-
15:41AYEN
Yüzde 4.82 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 998, 828 adet işlem
-
15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 71 artarak (% 0.55 ) 3, 942
-
15:40XU100
Endeks 3, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 37, 015.00 milyon TL de
-
15:40KONTR
Yüzde 9.45 oranında artışla 90.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 294, 647 adet işlem