***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 10:04
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076109
BIST
18:104.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
0
En Düşük
0
18:1018,6218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0357
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
18:1018,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
18:10987,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,75
|Açılış
|: 987,98
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,40
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PCILT
|21,66
|20.683.258
|% 0,00
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% 0,00
|
|SUNTK
|39,96
|38.339.771
|% 0,00
|
|SUWEN
|53,50
|20.642.656
|% 0,00
|
|UNLU
|8,32
|82.677.299
|% 0,00
|
|HEKTS
|29,50
|1.964.781.915
|% -1,99
|
|PSGYO
|6,46
|154.400.624
|% 0,00
|
|PNLSN
|22,80
|102.155.919
|% 0,00
|
|SUNTK
|39,96
|38.339.771
|% 0,00
|
|SUWEN
|53,50
|20.642.656
|% 0,00
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 0,00
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 0,00
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 0,00
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% 0,00
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6218
|% 0,19
|
|Euro
|18,3884
|18,4001
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,3480
|21,4550
|% 0,29
|
|Frank
|18,5615
|18,6733
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% 0,09
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,35
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.640
|6.702
|7,00
|
|Yarım
|3.235
|3.277
|4,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,03
|
|B. Petrol
|95,53
|95,53
|0,88
|