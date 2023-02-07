***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:26
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110360
BIST
11:124.775
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -155,63
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:1218,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:1220,1787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0305
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:121.134,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.134,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:10
|KONYA
|2.964,50
|83.809.761
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.559.946
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|88.066
|% 9,97
|
|VKING
|36,40
|1.598.470
|% -9,99
|
|TURSG
|8,71
|32.994.816
|% -8,89
|
|AKGRT
|2,93
|20.377.514
|% -8,44
|
|FLAP
|12,39
|6.787.675
|% -8,15
|
|CANTE
|66,20
|29.618.663
|% -8,06
|
|KRDMD
|17,86
|1.046.356.729
|% 1,13
|
|THYAO
|134,90
|804.097.392
|% -3,57
|
|ASELS
|55,00
|634.240.234
|% -6,46
|
|EREGL
|39,40
|615.663.671
|% -1,65
|
|OYAKC
|24,90
|567.596.865
|% 9,89
|
|KRDMD
|17,86
|1.046.356.729
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,10
|197.106.413
|% -2,34
|
|BSOKE
|5,92
|174.404.609
|% -7,21
|
|BUCIM
|6,01
|152.520.779
|% 7,71
|
|YKBNK
|8,64
|220.473.300
|% -2,70
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8291
|18,8330
|% 0,04
|
|Euro
|20,1744
|20,1788
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5441
|22,6572
|% -0,09
|
|Frank
|20,2207
|20,3425
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0048
|5,0299
|% 0,05
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|5,80
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|5,09
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.742
|7.804
|16,00
|
|Yarım
|3.782
|3.819
|8,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.909
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,60
|0,13
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|1,60
|