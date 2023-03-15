***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2023 13:01
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124935
BIST
13:205.167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -40,66
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:2018,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:2020,2152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1505
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,2119
13:201.162,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.162,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:19
|GOKNR
|17,71
|56.154.284
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.824.180
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.820.584
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.127.008
|% 9,92
|
|VKING
|48,44
|26.074.593
|% 9,79
|
|KATMR
|1,37
|47.324.123
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|29,04
|37.734.956
|% -8,16
|
|GLRYH
|10,02
|30.025.108
|% -6,62
|
|PENTA
|26,08
|617.778.298
|% -6,46
|
|ISCTR
|14,30
|2.627.186.327
|% -0,49
|
|TUPRS
|580,80
|2.616.205.015
|% 4,61
|
|EREGL
|39,52
|1.797.788.914
|% -0,30
|
|YKBNK
|11,13
|1.720.633.229
|% 0,00
|
|THYAO
|132,10
|1.548.009.177
|% -0,15
|
|ISCTR
|14,30
|2.627.186.327
|% -0,49
|
|YKBNK
|11,13
|1.720.633.229
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,34
|798.472.200
|% -2,91
|
|AKBNK
|18,65
|1.323.495.857
|% 0,54
|
|KRDMD
|20,16
|1.376.442.030
|% -1,08
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9799
|18,9853
|% 0,06
|
|Euro
|20,2262
|20,2328
|% -0,65
|
|Sterlin
|22,9238
|23,0387
|% -0,35
|
|Frank
|20,5648
|20,6886
|% -0,55
|
|Riyal
|5,0386
|5,0639
|% -0,00
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|3,49
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.162
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|7.822
|7.940
|19,00
|
|Tam
|7.858
|7.905
|-9,00
|
|Yarım
|3.839
|3.868
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.934
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,33
|0,09
|
|B. Petrol
|77,67
|77,67
|0,22
|