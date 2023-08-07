***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2023 10:52
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181294
BIST
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11:597.449
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 48,51
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
11:5927,0017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0877
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
11:5929,6582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0084
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
11:591.680,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.680,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler11:59
|MIPAZ
|28,60
|19.315.669
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|24.711.261
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.850.505
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|168.894.001
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,30
|552.094.400
|% -6,91
|
|FZLGY
|13,59
|502.393.577
|% -6,85
|
|EDIP
|14,52
|9.592.754
|% -6,68
|
|THYAO
|263,90
|7.732.067.919
|% 6,07
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|SASA
|60,00
|2.745.178.360
|% -6,10
|
|SISE
|53,45
|2.203.292.521
|% -2,55
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|YKBNK
|14,44
|1.011.680.754
|% -0,14
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|ISCTR
|15,97
|907.502.768
|% -0,56
|
|ZOREN
|4,24
|237.844.409
|% -1,17
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9962
|27,0017
|% 0,33
|
|Euro
|29,6441
|29,6582
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,2685
|34,4404
|% 0,16
|
|Frank
|30,7127
|30,8977
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1761
|7,2121
|% 0,33
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.964
|11.037
|-67,00
|
|Yarım
|5.486
|5.544
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,36
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|-0,63
|
Seans Raporu
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