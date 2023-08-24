***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 14:01
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189005
BIST
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17:297.590
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -12,57
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:2925,7366
En Yüksek
|Değişim
|: -5,34%
|| -1,4527
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:2928,1078
En Yüksek
|Değişim
|: -4,80%
|| -1,4185
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:291.585,33
En Yüksek
|Değişim
|: -5,31%
|| -88,91
|Açılış
|: 1.585,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:29
|GARAN
|54,45
|6.863.437.213
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|288,60
|2.584.596.170
|% -12,01
|
|INGRM
|697,50
|231.988.785
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.227.451.315
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.623.755
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.593.267
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.499.454.428
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,26
|13.582.971.033
|% 8,76
|
|THYAO
|234,80
|12.631.478.879
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,42
|11.496.585.296
|% 9,98
|
|KLSER
|115,00
|10.628.151.300
|% -9,73
|
|YKBNK
|16,91
|14.499.454.428
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,26
|13.582.971.033
|% 8,76
|
|EKGYO
|8,52
|5.142.376.937
|% -5,12
|
|SKBNK
|4,15
|2.183.033.241
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,42
|11.496.585.296
|% 9,98
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7302
|25,7366
|% -5,34
|
|Euro
|27,9045
|28,1078
|% -4,80
|
|Sterlin
|32,3655
|32,5278
|% -6,12
|
|Frank
|29,0022
|29,1769
|% -5,96
|
|Riyal
|6,8230
|6,8572
|% -5,56
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,35
|
|Altın Gr.
|1.587
|1.587
|-87,07
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.744
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.389
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.686
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,02
|20,04
|-1,22
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|-0,33
|
Seans Raporu
17:29
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17:44GRTRK
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17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KRDMD, ASTOR
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17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 89 artarak (% 0.06 ) 6, 702
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17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, ANSGR, TATEN, QNBFL, ONCSM, GARAN, TBORG, ULKER, PARSN, OFSYM