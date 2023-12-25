***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 14:21
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228662
BIST
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15:357.343
En Düşük
|Değişim
|: -2,84%
|| -214,36
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:3529,2628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0521
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:3532,0254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,2015
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:351.927,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.927,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:35
|MTRKS
|51,00
|33.076.188
|% 7,78
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|PRZMA
|32,70
|54.918.995
|% 7,21
|
|POLHO
|11,94
|73.382.930
|% 5,66
|
|KUVVA
|42,50
|848.997
|% 4,78
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|ERBOS
|178,20
|50.386.579
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|11.249.603
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|212.018.522
|% -10,00
|
|BFREN
|9.585,00
|169.729.865
|% -10,00
|
|THYAO
|227,70
|2.363.137.169
|% -2,27
|
|TUPRS
|141,30
|2.244.729.631
|% -2,42
|
|KBORU
|49,18
|1.632.449.622
|% 4,24
|
|ISCTR
|22,92
|1.292.664.152
|% -3,62
|
|ASELS
|44,74
|1.138.245.016
|% -1,89
|
|BEGYO
|2,80
|183.097.232
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,69
|109.298.815
|% -6,63
|
|EKGYO
|6,88
|422.662.640
|% -2,82
|
|ISCTR
|22,92
|1.292.664.152
|% -3,62
|
|YKBNK
|19,87
|1.016.542.192
|% -2,88
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2144
|29,2628
|% 0,18
|
|Euro
|32,0220
|32,0254
|% -0,63
|
|Sterlin
|36,9672
|37,1526
|% -0,08
|
|Frank
|33,9615
|34,1660
|% -0,13
|
|Riyal
|7,7615
|7,8004
|% -0,03
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|