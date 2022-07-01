***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.07.2022 18:12
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.07.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve finansal raporlarının denetlenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususu 01.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040793
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0548
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
18:0517,4466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0808
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05973,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,38
|Açılış
|: 973,39
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
974,07
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|187,00
|1.359.865.725
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.099.998
|% 10,00
|
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.513.665
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.034.576
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.061.820
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.495.273.779
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.568.841
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.865.725
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.277.577.903
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.128.901.971
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.296.345
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.543.571
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|THYAO
|49,30
|5.495.273.779
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7433
|16,7594
|% 0,37
|
|Euro
|17,4193
|17,4317
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,0302
|20,1306
|% -1,18
|
|Frank
|17,3005
|17,4047
|% -0,62
|
|Riyal
|4,4483
|4,4706
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-0,08
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.465
|6.571
|-19,00
|
|Yarım
|3.164
|3.213
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.606
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|-0,27
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,51
|