***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2021 21:02
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 dnemine ait Konsolide Finansal Raporlara ilişkin hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976628
BIST
11:481.613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.612
11:489,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0645
|Açılış
|: 9,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:4811,3328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0390
|Açılış
|: 11,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:48574,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,75
|Açılış
|: 574,97
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
575,55
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:46
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|2.424.103
|% 9,85
|
|SOKM
|12,59
|177.668.887
|% 8,44
|
|BAGFS
|22,70
|8.541.955
|% 7,89
|
|DOKTA
|32,10
|5.684.659
|% -8,81
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|KLMSN
|10,13
|16.835.849
|% -7,49
|
|EMKEL
|2,72
|16.893.641
|% -7,17
|
|SARKY
|17,02
|31.844.498
|% -6,74
|
|GARAN
|10,67
|1.272.341.784
|% 0,85
|
|PETKM
|7,20
|1.191.759.089
|% -0,83
|
|TSPOR
|6,05
|708.793.257
|% -2,10
|
|THYAO
|18,08
|677.691.477
|% -0,44
|
|SASA
|32,32
|403.724.383
|% 0,44
|
|PETKM
|7,20
|1.191.759.089
|% -0,83
|
|GARAN
|10,67
|1.272.341.784
|% 0,85
|
|TSPOR
|6,05
|708.793.257
|% -2,10
|
|YKBNK
|3,09
|351.752.416
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|212.290.215
|% 0,00
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7941
|9,7985
|% 0,68
|
|Euro
|11,3235
|11,3337
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,2110
|13,2773
|% 0,44
|
|Frank
|10,6841
|10,7485
|% 0,45
|
|Riyal
|2,6027
|2,6157
|% 0,67
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,47
|
|Altın Gr.
|575
|575
|1,92
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|0,47
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:01BAGFS
Yüzde 8.46 oranında artışla 22.82 lira fiyatla işlem gören hissede 407, 475 adet işlem
-
12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 759
-
12:00
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, TRKCM, GARAN
-
12:00
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DOKTA, TACTR
-
12:00XU100
Endeks 1, 615 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 9, 930.00 milyon TL de