***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Konsolide Finansal Raporlara ilişkin hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031605BIST