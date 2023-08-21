***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









pılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait konsolide finansal raporlara ilişkin hazırlanmış yönetim kurulu faaliyet raporu kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187945BIST