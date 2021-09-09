***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -776.145 36.944.288 142.718 51.342.154 18.437.009 131.090.024 20.503.921 151.593.945Transferler3.817.278 14.619.731 -18.437.009Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.623.391 81.447.035 78.823.644 6.118.060 84.941.704Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler207.541 207.541Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -3.399.536 36.944.288 3.959.996 65.961.885 81.447.035 209.913.668 26.829.522 236.743.190Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 -630.263 61.438.501 6.519.443 -56.923.190 202.124.203 312.528.694 31.455.234 343.983.928Transferler11.215.536 190.908.667 -202.124.203Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-436.610 -650.356 6.585.155 5.498.189 1.262.644 6.760.833Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler6.688 6.688Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -1.066.873 60.788.145 17.734.979 133.985.477 6.585.155 318.026.883 32.724.566 350.751.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.816.499 121.892.381Dönem Karı (Zararı)7.847.799 87.565.095Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler59.526.888 74.777.817Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 6.173.330 2.287.542Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler30.000 -6.563.207Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 30.000 -4.855.309Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -1.707.898Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.498.692 5.941.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.006.504 3.861.244Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 308.474 806.444Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 183.714 1.273.656Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.437.597 10.717.901Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-689.239 -239.024Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25.252.969 9.349.221Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri67.018 4.030.444Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri806.849 -2.422.740Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26 25.024.787 20.605.502Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.362.482 41.813.610Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -24.875Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11,12,13 0 -24.875İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-71.191.186 -40.450.531Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -2.345.239 -6.125.217Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.731.585 -9.281.671İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28 -11.163.865 21.591.932İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 17.895.450 -30.873.603Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler432.914 -109.218İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 432.914 -109.218Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -98.525.896 -54.504.349Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -22.272.280 -10.481.058Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.958.254 37.655.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28 348.210 27.755.758İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 14.610.044 9.900.159Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 1.129.480 875.140Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.273 -29.996İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 9.273 -29.996Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 55.742.140 10.589.795İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.051.417 -9.039.874Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -20.536.248 -12.802.225Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -6.515.169 3.762.351Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.816.499 121.892.381YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.686.420 -12.031.129Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12,13 0 1.095.673Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12,13 -15.686.420 -13.126.802FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.695.741 42.266.776Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri179.707.367 173.096.396Kredilerden Nakit Girişleri7 179.707.367 173.096.396Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-159.504.341 -121.026.372Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -159.504.341 -121.026.372Ödenen Faiz26 -25.588.006 -10.042.272Alınan Faiz26 689.239 239.024YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.198.660 152.128.028NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.198.660 152.128.028DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 127.696.102 56.180.119DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.497.442 208.308.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 103.497.442 127.696.102Finansal Yatırımlar5 2.643.843 298.604Ticari Alacaklar204.113.903 211.126.220İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 78.852.787 67.860.415İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 125.261.116 143.265.805Diğer Alacaklar8 848.546 1.404.679Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar39.910.803 29.221.303Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 39.910.803 29.221.303Stoklar9 340.724.216 242.198.320Peşin Ödenmiş Giderler15 34.030.587 11.877.984Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 0 1.670Diğer Dönen Varlıklar17 15.922.852 9.007.971ARA TOPLAM741.692.192 632.832.853TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR741.692.192 632.832.853DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 324.131 200.912Maddi Duran Varlıklar12 187.958.395 180.731.699Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.771.572 4.935.591Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 11.362.533 7.912.120Ertelenmiş Vergi Varlığı19 0 1.362.482Diğer Duran Varlıklar17 5.281.045 2.227.831TOPLAM DURAN VARLIKLAR208.697.676 197.370.635TOPLAM VARLIKLAR950.389.868 830.203.488KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 75.375.736 4.466.555Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 128.340.358 193.308.649Ticari Borçlar132.203.393 116.438.290İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 339.824 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 131.863.569 116.438.290Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 7.892.922 11.205.892Diğer Borçlar8 100.472 91.199Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 78.337.954 22.595.814Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 788.340 1.285.332Kısa Vadeli Karşılıklar7.439.617 7.132.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 749.973 751.203Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.689.644 6.381.170ARA TOPLAM430.478.792 356.524.104TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER430.478.792 356.524.104UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 164.669.950 126.933.842Uzun Vadeli Karşılıklar3.769.348 2.761.614Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 3.769.348 2.761.614Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 720.329 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER169.159.627 129.695.456TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER599.638.419 486.219.560ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 318.026.883 312.528.694Ödenmiş Sermaye100.000.000 100.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.721.272 60.808.238Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.721.272 60.808.238Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)60.788.145 61.438.501Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.066.873 -630.263Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.734.979 6.519.443Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları133.985.477 -56.923.190Net Dönem Karı veya Zararı6.585.155 202.124.203Kontrol Gücü Olmayan Paylar32.724.566 31.455.234TOPLAM ÖZKAYNAKLAR350.751.449 343.983.928TOPLAM KAYNAKLAR950.389.868 830.203.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 152.786.825 440.577.771 70.583.979 183.272.065Satışların Maliyeti21 -104.984.170 -293.787.426 -49.875.221 -120.780.732TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.802.655 146.790.345 20.708.758 62.491.333BRÜT KAR (ZARAR)47.802.655 146.790.345 20.708.758 62.491.333Genel Yönetim Giderleri22 -24.514.381 -19.712.938 -14.901.501 -9.854.578Pazarlama Giderleri22 -2.318.622 -59.260 -1.793.609 -37.414Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -1.494.684 -437.128 -747.034 -112.675Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 44.606.873 33.015.296 13.491.792 5.423.013Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -26.732.353 -34.573.717 -8.920.164 -11.723.582ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.349.488 125.022.598 7.838.242 46.186.097TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri25 -260.127 -1.622.373 -21.793 -1.125.842FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.089.361 123.400.225 7.816.449 45.060.255Finansman Giderleri26 -26.388.410 -10.087.454 -2.826.468 1.090.031SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.700.951 113.312.771 4.989.981 46.150.286Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.853.152 -25.747.676 -1.252.360 -13.158.799Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -1.341.019 -14.646.451 -215.514 -9.973.764Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -1.512.133 -11.101.225 -1.036.846 -3.185.035SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.847.799 87.565.095 3.737.621 32.991.487DÖNEM KARI (ZARARI)7.847.799 87.565.095 3.737.621 32.991.487Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.262.644 6.118.060 745.273 5.506.779Ana Ortaklık Payları6.585.155 81.447.035 2.992.348 27.484.708Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 -1.086.966 -2.604.979 -884.584 -2.496.843Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-567.027 -3.363.322 -307.589 -3.224.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-519.939 758.343 -576.995 727.843Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-650.356 -200.500 -650.356 -200.500Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi130.417 958.843 73.361 928.343Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.086.966 -2.604.979 -884.584 -2.496.843TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.760.833 84.960.116 2.853.037 30.494.644Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.269.332 5.936.053 1.162.430 2.130.621Ana Ortaklık Payları5.491.501 79.024.063 1.690.607 28.364.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963029BIST