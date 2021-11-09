***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 36.944.288 -776.145 142.718 51.145.710 18.437.009 130.893.580 20.503.921 151.397.501Transferler75.000.000 6.946.728 -63.509.719 -18.437.009Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.288.338 94.831.076 93.542.738 12.311.442 105.854.180Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler403.985 403.985Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 36.944.288 -2.064.483 7.089.446 -12.364.009 94.831.076 224.436.318 33.219.348 257.655.666Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 61.438.501 -630.263 6.519.443 -56.923.190 202.124.203 312.528.694 31.455.234 343.983.928Transferler15.000.000 11.215.536 190.908.667 -202.124.203Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)650.356 -938.510 16.922.984 15.334.118 4.327.578 19.661.696Sermaye Arttırımı255.000.000 255.000.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-140.159 -140.159Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 60.788.145 -1.568.773 17.734.979 133.985.477 16.922.984 582.862.812 35.642.653 618.505.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.078.053 46.427.387Dönem Karı (Zararı)21.250.562 107.142.518Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler53.548.714 94.256.410Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler41590 10.040.734 4.203.583Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -7.254.047Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 -5.546.149Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -1.707.898Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.250.397 9.267.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.254.918 2.428.662Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -211.526 5.577.044Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 207.005 1.261.579Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26 16.803.988 5.919.904Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.712.301 -5.262.086Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23.641.231 10.448.903Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-1.267.408 2.820.066Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri142.466 -2.086.979Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26 23.091.113 40.306.075Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.362.482 41.813.610İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-247.877.329 -154.971.541Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -139.669.592 -6.125.217Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.785.731 -36.538.706İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28 -2.644.726 18.113.595İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 17.430.457 -54.652.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.487.613 780.807İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.487.613 780.807Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -203.311.098 -102.592.057Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -87.257.145 -4.946.854Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.861.355 21.623.688İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28 348.208 149.916İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 55.513.147 21.473.772Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 2.165.731 1.176.265Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.465 -32.080İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 30.465 -32.080Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)136.844.399 -20.435.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.839.562 -7.881.783Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -27.570.291 -10.128.867Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 1.730.729 2.247.084Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-173.078.053 46.427.387YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-93.112.622 -18.588.232Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri41590 18.537 3.938.011Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları41590 -93.131.159 -22.526.243FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI288.499.865 93.371.968Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri255.000.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 255.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri257.817.211 229.577.768Kredilerden Nakit Girişleri7 257.817.211 229.577.768Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-193.653.672 -131.425.614Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -193.653.672 -131.425.614Ödenen Faiz26 -34.681.367 -10.042.272Alınan Faiz5.712.301 5.262.086Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.694.608 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.309.190 121.211.123NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.309.190 121.211.123DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ127.696.102 56.180.119DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ150.005.292 177.391.242Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 150.005.292 127.696.102Finansal Yatırımlar5 139.968.196 298.604Ticari Alacaklar197.400.892 211.126.220İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 71.363.748 67.860.415İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 126.037.144 143.265.805Diğer Alacaklar2.768.117 1.404.679İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.768.117 1.404.679Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar33.352.924 29.221.303Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 33.352.924 29.221.303Stoklar9 445.509.418 242.198.320Peşin Ödenmiş Giderler98.970.979 11.877.984İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 98.970.979 11.877.984Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 0 1.670Diğer Dönen Varlıklar17 28.554.954 9.007.971ARA TOPLAM1.096.530.772 632.832.853TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.096.530.772 632.832.853DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar325.087 200.912İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 325.087 200.912Maddi Duran Varlıklar12 260.550.360 180.731.699Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.195.987 4.935.591Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.904.951 7.912.120Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 12.904.951 7.912.120Peşin Ödenmiş Giderler16 37.965 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19 0 1.362.482Diğer Duran Varlıklar17 6.247.373 2.227.831TOPLAM DURAN VARLIKLAR283.261.723 197.370.635TOPLAM VARLIKLAR1.379.792.495 830.203.488KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 68.807.747 4.466.555İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar68.807.747 4.466.555Banka Kredileri66.054.446 1.957.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.480.350 2.317.267Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar272.951 192.288Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 153.749.375 193.308.649Ticari Borçlar172.442.111 116.438.290İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 339.822 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 172.102.289 116.438.290Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 9.662.247 11.205.892Diğer Borçlar121.664 91.199İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 121.664 91.199Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 159.440.213 22.595.814Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 5.726.626 1.285.332Kısa Vadeli Karşılıklar7.171.606 7.132.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.001.962 751.203Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.169.644 6.381.170ARA TOPLAM577.121.589 356.524.104TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER577.121.589 356.524.104UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 176.671.832 126.933.842İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar176.671.832 126.933.842Banka Kredileri175.864.120 124.187.776Kiralama İşlemlerinden Borçlar807.712 2.746.066Uzun Vadeli Karşılıklar4.765.773 2.761.614Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 4.765.773 2.761.614Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 2.727.836 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER184.165.441 129.695.456TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER761.287.030 486.219.560ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 582.862.812 312.528.694Ödenmiş Sermaye115.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)240.000.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.219.372 60.808.238Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.219.372 60.808.238Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)60.788.145 61.438.501Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.568.773 -630.263Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.734.979 6.519.443Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları133.985.477 -56.923.190Net Dönem Karı veya Zararı16.922.984 202.124.203Kontrol Gücü Olmayan Paylar35.642.653 31.455.234TOPLAM ÖZKAYNAKLAR618.505.465 343.983.928TOPLAM KAYNAKLAR1.379.792.495 830.203.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 302.068.631 625.587.317 149.281.806 185.009.546Satışların Maliyeti21 -207.254.290 -401.407.485 -102.270.120 -107.620.059TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)94.814.341 224.179.832 47.011.686 77.389.487BRÜT KAR (ZARAR)94.814.341 224.179.832 47.011.686 77.389.487Genel Yönetim Giderleri22 -40.036.229 -38.256.549 -15.521.848 -18.543.611Pazarlama Giderleri22 -2.488.468 -239.261 -169.846 -180.001Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -2.656.174 -816.840 -1.161.490 -379.712Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 45.631.864 36.835.603 1.024.991 3.820.307Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -38.983.240 -42.194.459 -12.250.887 -7.620.742ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.282.094 179.508.326 18.932.606 54.485.728TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri25 -133.996 -1.496.674 126.131 125.699FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.148.098 178.011.652 19.058.737 54.611.427Finansman Gelirleri26 0 0 2.565.231 0Finansman Giderleri26 -23.823.179 -39.418.482 0 -29.331.028SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.324.919 138.593.170 21.623.968 25.280.399Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.074.357 -31.450.652 -8.221.205 -5.702.976Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -7.349.088 -26.422.926 -6.008.069 -11.776.475Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -3.725.269 -5.027.726 -2.213.136 6.073.499SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.250.562 107.142.518 13.402.763 19.577.423DÖNEM KARI (ZARARI)21.250.562 107.142.518 13.402.763 19.577.423Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.327.578 12.311.442 3.064.934 6.193.382Ana Ortaklık Payları16.922.984 94.831.076 10.337.829 13.384.041Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 -1.588.866 -1.269.926 -501.900 1.335.053Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.227.137 -1.684.289 -660.110 1.679.033Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-361.729 414.363 158.210 -343.980Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-650.356 -200.500 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi288.627 614.863 158.210 -343.980Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.588.866 -1.269.926 -501.900 1.335.053TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.661.696 105.872.592 12.900.863 20.912.476Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.187.420 12.165.518 2.918.088 6.229.465Ana Ortaklık Payları15.474.276 93.707.074 9.982.775 14.683.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976626BIST