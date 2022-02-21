***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 25.000.000 36.944.288 -776.145 142.718 51.342.154 19.648.428 132.301.443 20.503.921 152.805.364Transferler75.000.000 6.376.725 -61.728.297 -19.648.428Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.338.693 145.882 202.641.809 218.126.384 19.107.204 237.233.588Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-45.325.628 -45.325.628 -45.325.628Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler4.049.196 4.049.196 -7.876.059 -3.826.863Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 56.332.177 -630.263 6.519.443 -55.711.771 202.641.809 309.151.395 31.735.066 340.886.461Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 56.332.177 -630.263 6.519.443 -55.711.771 202.641.809 309.151.395 31.735.066 340.886.461Transferler10.400.508 192.241.301 -202.641.809Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)122.773.465 -2.819.249 220.494.265 340.448.481 50.017.522 390.466.003Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15.000.000 230.650.000 245.650.000 245.650.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler17.090.997 17.090.997 17.090.997Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 230.650.000 196.196.639 -3.449.512 16.919.951 136.529.530 220.494.265 912.340.873 81.752.588 994.093.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.559.226 75.345.497Dönem Karı (Zararı)253.420.790 217.699.817Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler203.183.610 146.660.953Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 14.468.094 6.481.645Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.465.553 -6.542.530Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 5.465.553 -5.298.742Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -1.243.788Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.306.132 9.388.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 6.286.973 1.200.608Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 178.422 6.371.570Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.840.737 1.816.283Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 22.550.793 87.876.789Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.047.298 -236.147Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23.952.435 86.807.412Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16.329.581 4.131.315Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-11.683.925 -2.825.791Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler27 107.797.784 12.912.417Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.220.000 -4.737.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 -7.220.000 -4.737.250Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 49.815.254 41.281.421İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-483.727.049 -253.329.357Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 154.761 -298.604Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-291.539.841 -18.142.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)29 -15.309.687 41.034.423İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -276.230.154 -59.177.034Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.781.509 -211.845İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.781.509 -211.845Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -95.875.197 -207.302.713Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 -121.461.633 14.392.475Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler290.920.807 6.326.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29 0 -880.298İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 290.920.807 7.207.110Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 2.975.651 1.492.757Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.714 -20.935İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 45.714 -20.935Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 113.926.232 -19.070.444İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-381.092.034 -30.494.249Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-386.285.508 -25.702.683Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.193.474 -4.791.566Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-27.122.649 111.031.413Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -566.679 -264.400Vergi İadeleri (Ödemeleri)-21.869.898 -35.421.516YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-141.412.117 -28.007.170Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.706.961Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,13,14 0 5.706.961Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-147.459.415 -33.950.278Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13,14 -147.459.415 -33.950.278Alınan Faiz27 6.047.298 236.147FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI210.361.407 24.177.656Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri245.650.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 245.650.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri386.183.392 381.246.960Kredilerden Nakit Girişleri7 386.183.392 381.246.960Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-382.589.009 -259.707.993Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -382.589.009 -259.707.993Ödenen Faiz27 -38.969.969 -97.136.338Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)86.993 -224.973YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.390.064 71.515.983NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.390.064 71.515.983DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ127.696.102 56.180.119DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ147.086.166 127.696.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 147.086.166 127.696.102Finansal Yatırımlar5 143.843 298.604Ticari Alacaklar477.030.190 211.126.220İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 81.329.512 67.860.415İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 395.700.678 143.265.805Diğer Alacaklar2.985.125 1.404.679İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.985.125 1.404.679Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar392.099.994 29.221.303Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 392.099.994 29.221.303Stoklar9 338.073.517 242.198.320Peşin Ödenmiş Giderler133.464.925 11.877.984İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 133.464.925 11.877.984Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 0 1.670Diğer Dönen Varlıklar30.152.752 9.007.971İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 30.152.752 9.007.971ARA TOPLAM1.521.036.512 632.832.853TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.521.036.512 632.832.853DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar401.975 200.912İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 401.975 200.912Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 17.250.000 10.030.000Maddi Duran Varlıklar13 476.007.333 170.701.699Kullanım Hakkı Varlıkları12 5.051.619 4.935.591Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.322.721 9.952.423Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 25.322.721 9.952.423Diğer Duran Varlıklar18 4.366.229 2.227.831TOPLAM DURAN VARLIKLAR528.399.877 198.048.456TOPLAM VARLIKLAR2.049.436.389 830.881.309KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 111.174.524 4.466.555İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar111.174.524 4.466.555Banka Kredileri108.206.112 1.957.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.707.647 2.317.267Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar260.765 192.288Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 106.946.153 193.308.649Ticari Borçlar395.675.172 116.438.290İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 395.675.172 116.438.290Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 22.002.572 11.205.892Diğer Borçlar136.913 91.199İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 136.913 91.199Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)136.522.046 22.595.814İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 136.522.046 22.595.814Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 6.710.749 1.285.332Kısa Vadeli Karşılıklar7.714.251 7.132.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.154.659 751.203Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.559.592 6.381.170ARA TOPLAM786.882.380 356.524.104TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER786.882.380 356.524.104UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 203.049.995 126.933.842İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar203.049.995 126.933.842Banka Kredileri200.675.793 124.187.776Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.374.202 2.746.066Uzun Vadeli Karşılıklar13.249.735 2.761.614Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 13.249.735 2.761.614Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 52.160.818 3.775.288TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER268.460.548 133.470.744TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.055.342.928 489.994.848ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 912.340.873 309.151.395Ödenmiş Sermaye115.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)230.650.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)192.747.127 55.701.914Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)192.747.127 55.701.914Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)196.196.639 56.332.177Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.449.512 -630.263Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.919.951 6.519.443Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları136.529.530 -55.711.771Net Dönem Karı veya Zararı220.494.265 202.641.809Kontrol Gücü Olmayan Paylar81.752.588 31.735.066TOPLAM ÖZKAYNAKLAR994.093.461 340.886.461TOPLAM KAYNAKLAR2.049.436.389 830.881.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.231.647.460 880.230.625Satışların Maliyeti22 -792.246.867 -498.108.131TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)439.400.593 382.122.494BRÜT KAR (ZARAR)439.400.593 382.122.494Genel Yönetim Giderleri23 -62.424.689 -59.735.201Pazarlama Giderleri23 -1.827.521 -382.902Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -6.760.927 -416.657Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 131.741.281 42.246.829Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -124.025.076 -49.498.194ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)376.103.661 314.336.369Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 10.680.458 7.765.873Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 -233.049TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri26 -3.884.582 -2.001.852FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)382.899.537 319.867.341Finansman Gelirleri112.499.380 57.263.935Finansman Giderleri27 -192.162.873 -118.150.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)303.236.044 258.981.238Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -49.815.254 -41.281.421Dönem Vergi (Gideri) Geliri-27.295.315 -36.706.848Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-22.519.939 -4.574.573SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)253.420.790 217.699.817DÖNEM KARI (ZARARI)253.420.790 217.699.817Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32.926.525 15.058.008Ana Ortaklık Payları220.494.265 202.641.809Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22 137.045.213 19.533.771Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)161.028.727 25.784.576Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.661.362 187.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 -20.322.152 -6.437.833Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-21.164.265 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi842.113 -6.437.833Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.045.213 19.533.771TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)390.466.003 237.233.588Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar50.017.522 19.107.204Ana Ortaklık Payları340.448.481 218.126.384http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003230BIST