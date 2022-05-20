***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 100.000.000 61.438.501 -630.263 6.519.443 -56.923.190 202.124.203 312.528.694 31.455.234 343.983.928Transferler11.215.536 190.908.667 -202.124.203Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-202.361 3.592.807 3.390.446 517.371 3.907.817Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 61.438.501 -832.624 17.734.979 133.985.477 3.592.807 315.919.140 31.972.605 347.891.745Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 230.650.000 196.196.639 -3.449.512 16.919.951 136.529.530 220.494.265 912.340.873 81.752.588 994.093.461Transferler2.457.682 218.036.583 -220.494.265Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-469.050 -198.457 70.253.402 69.585.895 17.307.029 86.892.924Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler350.940 350.940 350.940Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 230.650.000 195.727.589 -3.297.029 19.377.633 354.566.113 70.253.402 982.277.708 99.059.617 1.081.337.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-118.707.414 5.055.270Dönem Karı (Zararı)87.209.491 3.592.807Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler60.648.243 -1.762.869Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler41986 5.172.862 3.734.836Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.495.542 417.161Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 5.495.542 417.161Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.585.300 -708.730Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 6.346.925 -1.355.423Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 295.503 646.693Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.942.872 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 -4.034.750 -5.451.543Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-65.767 -2.940.425Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-14.339.027 -2.511.118Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri553.703 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9.816.341 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler27 21.957.818 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 21.788.320 245.407Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-316.849 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler41986 -316.849 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-261.460.266 3.247.838Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 0 154.759Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.586.383 9.639.621 -6.235.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -5.053.238 50.374.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.748.431 299.133İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.748.431 299.133Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 103.992.086 -28.422.455Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 -121.632.584 -10.548.720Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75.000.613 -24.414.057İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29 349.584 339.040İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 74.651.029 -24.753.097Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 2.556.066 -4.245.884Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.029 227İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 5.029 227Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 112.013.746 26.882.058İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-439.730.036 -595.821Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-428.753.031 -595.821Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-10.977.005 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-113.602.532 5.077.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-215.308 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.889.574 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -22.506YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.879.790 -7.772.926İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 517.371Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri306.000 188.787Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 306.000 188.787Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları41986 -17.251.557 -8.479.084Alınan Faiz27 65.767 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI152.779.347 12.626.829Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri252.473.323 13.491.540Kredilerden Nakit Girişleri7 252.473.323 13.491.540Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-109.477.740 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -109.477.740 0Ödenen Faiz27 10.662.805 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-879.041 -864.711YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.192.143 9.909.173NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.192.143 9.909.173DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 147.086.166 127.696.102DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 164.278.309 137.605.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 164.278.309 147.086.166Finansal Yatırımlar5 143.843 143.843Ticari Alacaklar462.451.690 477.030.190İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 70.422.137 81.329.512İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 392.029.553 395.700.678Diğer Alacaklar1.197.703 2.985.125İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.197.703 2.985.125Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar790.795.035 392.099.994Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 790.795.035 392.099.994Stoklar9 234.081.431 338.073.517Peşin Ödenmiş Giderler254.883.391 133.464.925İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 254.883.391 133.464.925Diğer Dönen Varlıklar49.978.174 30.152.752İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 49.978.174 30.152.752ARA TOPLAM1.957.809.576 1.521.036.512TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.957.809.576 1.521.036.512DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar440.966 401.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 440.966 401.975Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 17.250.000 17.250.000Maddi Duran Varlıklar13 488.036.042 476.007.333Kullanım Hakkı Varlıkları12 5.174.661 5.051.619Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.790.522 25.322.721Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 25.790.522 25.322.721Peşin Ödenmiş Giderler16 697.885 0Diğer Duran Varlıklar18 14.115.030 4.366.229TOPLAM DURAN VARLIKLAR551.505.106 528.399.877TOPLAM VARLIKLAR2.509.314.682 2.049.436.389KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar196.161.504 111.174.524İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 196.161.504 111.174.524Banka Kredileri193.659.245 108.206.112Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.327.513 2.707.647Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar174.746 260.765Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 135.334.301 106.946.153Ticari Borçlar480.492.126 395.675.172İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 334.707 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 480.157.419 395.675.172Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 15.465.750 22.002.572Diğer Borçlar141.942 136.913İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 141.942 136.913Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)248.535.792 136.522.046İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 248.535.792 136.522.046Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 3.771.449 6.710.749Kısa Vadeli Karşılıklar8.726.371 7.714.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.871.276 1.154.659Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.855.095 6.559.592ARA TOPLAM1.088.629.235 786.882.380TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.088.629.235 786.882.380UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar251.133.013 203.049.995İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 251.133.013 203.049.995Banka Kredileri248.197.710 200.675.793Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.935.303 2.374.202Uzun Vadeli Karşılıklar18.010.940 13.249.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 18.010.940 13.249.735Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 70.204.169 52.160.818TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER339.348.122 268.460.548TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.427.977.357 1.055.342.928ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 982.277.708 912.340.873Ödenmiş Sermaye115.000.000 115.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)230.650.000 230.650.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)192.430.560 192.747.127Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)192.430.560 192.747.127Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)195.727.589 196.196.639Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.297.029 -3.449.512Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.377.633 16.919.951Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları354.566.113 136.529.530Net Dönem Karı veya Zararı70.253.402 220.494.265Kontrol Gücü Olmayan Paylar99.059.617 81.752.588TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.081.337.325 994.093.461TOPLAM KAYNAKLAR2.509.314.682 2.049.436.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 740.379.496 82.202.846Satışların Maliyeti22 -533.107.569 -55.108.949TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)207.271.927 27.093.897BRÜT KAR (ZARAR)207.271.927 27.093.897Genel Yönetim Giderleri23 -26.845.668 -9.612.880Pazarlama Giderleri23 -2.413.115 -525.013Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -834.699 -747.650Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 86.219.834 31.115.081Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -98.735.823 -30.646.407ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)164.662.456 16.677.028TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri26 -3.861.208 -238.334FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)160.801.248 16.438.694Finansman Gelirleri38.540.229 27.065.303Finansman Giderleri27 -90.343.666 -37.793.027SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)108.997.811 5.710.970Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -21.788.320 -1.600.792Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.834.391 -1.125.505Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-17.953.929 -475.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)87.209.491 4.110.178DÖNEM KARI (ZARARI)87.209.491 4.110.178Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.956.089 517.371Ana Ortaklık Payları70.253.402 3.592.807Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22 -316.567 -202.362Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-530.000 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)198.029 -259.438Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.404 57.076Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi60.950 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-45.546 57.076Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-316.567 -202.362TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.892.924 3.907.816Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.307.029 517.371Ana Ortaklık Payları69.585.895 3.390.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031604BIST