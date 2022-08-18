***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.628.834 -3.816.499Dönem Karı (Zararı)249.030.592 7.847.799Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler159.628.210 59.526.888Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler41986 12.336.308 6.173.330Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-752.437 30.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.214.160 1.498.692Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 8.386.888 1.006.504Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 570.003 308.474Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.257.269 183.714Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 42.778.203 25.437.597Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-295.882 -689.239Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler43.514.575 25.252.969Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-1.026.293 67.018Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri585.803 806.849Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler27 32.991.222 25.024.787Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 63.011.721 1.362.482Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-950.967 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler41986 -950.967 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-455.383.708 -71.191.186Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -199.988 -2.345.239Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44741 -7.850.409 6.731.585İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)29 23.259.640 -11.163.865İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -31.110.049 17.895.450Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.191.958 432.914İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.191.958 432.914Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -72.105.294 -98.525.896Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 -201.941.218 -22.272.280Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler163.700.847 14.958.254İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29 1.108.270 348.210İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 162.592.577 14.610.044Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 3.265.684 1.129.480Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.281 9.273İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 7.281 9.273Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 399.251.251 55.742.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-737.319.904 -27.051.417Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-728.919.613 -20.536.248Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-8.400.291 -6.515.169Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-46.724.906 -3.816.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -373.306 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.530.622 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-32.740.178 -14.997.181Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri41986 898.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları41986 -33.934.060 -15.686.420Alınan Faiz27 295.882 689.239FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI137.980.011 -5.384.980Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri433.325.020 179.707.367Kredilerden Nakit Girişleri7 433.325.020 179.707.367Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-250.442.584 -159.504.341Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -250.442.584 -159.504.341Ödenen Faiz27 -44.902.425 -25.588.006YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.610.999 -24.198.660NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.610.999 -24.198.660DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 147.086.166 127.696.102DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ194.697.165 103.497.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 100.000.000 61.438.501 -630.263 6.519.443 -56.923.190 202.124.203 312.528.694 31.455.234 343.983.928Transferler11.215.536 190.908.667 -202.124.203 0 6.688 6.688Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-650.356 -436.610 6.585.155 5.498.189 1.262.644 6.760.833Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 60.788.145 -1.066.873 17.734.979 133.985.477 6.585.155 318.026.883 32.724.566 350.751.449Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 230.650.000 196.196.639 -3.449.512 16.919.951 136.529.530 220.494.265 912.340.873 81.752.588 994.093.461Transferler7.484.748 213.006.517 -220.494.265Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.105.587 368.851 210.573.535 209.836.799 39.468.273 249.305.072Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler1.011.216 1.011.216 -42.735 968.481Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 230.650.000 195.091.052 -2.069.445 24.407.699 349.536.047 210.573.535 1.123.188.888 121.178.126 1.244.367.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 194.697.165 147.086.166Finansal Yatırımlar5 343.831 143.843Ticari Alacaklar485.402.060 477.030.190İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 59.059.717 81.329.512İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 426.342.343 395.700.678Diğer Alacaklar5.112.769 2.985.125İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.112.769 2.985.125Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.043.580.799 392.099.994Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 1.043.580.799 392.099.994Stoklar9 410.178.811 338.073.517Peşin Ödenmiş Giderler16 336.278.572 133.464.925İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 336.278.572 133.464.925Diğer Dönen Varlıklar18 88.919.791 30.152.752İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 88.919.791 30.152.752ARA TOPLAM2.564.513.798 1.521.036.512TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.564.513.798 1.521.036.512DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar466.289 401.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 466.289 401.975Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 17.250.000 17.250.000Maddi Duran Varlıklar13 497.287.026 476.007.333Kullanım Hakkı Varlıkları12 8.131.564 5.051.619Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.386.287 25.322.721Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 26.386.287 25.322.721Peşin Ödenmiş Giderler427.019 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 427.019 0Diğer Duran Varlıklar21.738.550 4.366.229İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 21.738.550 4.366.229TOPLAM DURAN VARLIKLAR571.686.735 528.399.877TOPLAM VARLIKLAR3.136.200.533 2.049.436.389KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 242.283.325 111.174.524İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar242.283.325 111.174.524Banka Kredileri238.345.427 108.206.112Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.677.840 2.707.647Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar260.058 260.765Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 204.047.209 106.946.153Ticari Borçlar559.961.822 395.675.172İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 1.061.106 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 558.900.716 395.675.172Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 16.867.965 22.002.572Diğer Borçlar8 144.194 136.913İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 144.194 136.913Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 535.773.297 136.522.046İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 535.773.297 136.522.046Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 11.771.373 6.710.749Kısa Vadeli Karşılıklar9.245.991 7.714.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 2.116.396 1.154.659Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 7.129.595 6.559.592ARA TOPLAM1.580.095.176 786.882.380TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.580.095.176 786.882.380UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 194.420.009 203.049.995İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar194.420.009 203.049.995Banka Kredileri189.985.428 200.675.793Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.434.581 2.374.202Uzun Vadeli Karşılıklar17.196.018 13.249.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 17.196.018 13.249.735Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 100.122.316 52.160.818TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER311.738.343 268.460.548TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.891.833.519 1.055.342.928ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.123.188.888 912.340.873Ödenmiş Sermaye115.000.000 115.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)230.650.000 230.650.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)193.021.607 192.747.127Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)193.021.607 192.747.127Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)195.091.052 196.196.639Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.069.445 -3.449.512Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.407.699 16.919.951Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları349.536.047 136.529.530Net Dönem Karı veya Zararı210.573.535 220.494.265Kontrol Gücü Olmayan Paylar121.178.126 81.752.588TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.244.367.014 994.093.461TOPLAM KAYNAKLAR3.136.200.533 2.049.436.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.496.391.074 152.786.825 756.011.578 70.583.979Satışların Maliyeti22 -1.040.762.177 -104.984.170 -507.654.608 -49.875.221TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)455.628.897 47.802.655 248.356.970 20.708.758BRÜT KAR (ZARAR)455.628.897 47.802.655 248.356.970 20.708.758Genel Yönetim Giderleri23 -57.536.890 -24.651.363 -30.691.222 -15.038.483Pazarlama Giderleri23 -9.328.560 -2.318.622 -6.915.445 -1.793.609Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -2.993.866 -1.494.684 -2.159.167 -747.034Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 174.708.545 44.606.873 88.488.711 18.491.792Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -165.114.155 -26.732.353 -66.378.332 -1.085.946ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)395.363.971 37.212.506 230.701.515 20.535.478Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 700.290 0 700.290 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri26 -1.566.184 -260.127 2.295.024 -21.793FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)394.498.077 36.952.379 233.696.829 20.513.685Finansman Gelirleri27 50.894.136 35.116.201 12.353.907 8.050.898Finansman Giderleri27 -133.349.900 -61.367.629 -43.006.234 -23.574.602SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)312.042.313 10.700.951 203.044.502 4.989.981Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -63.011.721 -2.853.152 -41.223.401 -1.252.360Dönem Vergi (Gideri) Geliri-15.591.246 -1.341.019 -11.756.855 -215.514Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-47.420.475 -1.512.133 -29.466.546 -1.036.846SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)249.030.592 7.847.799 161.821.101 3.737.621DÖNEM KARI (ZARARI)249.030.592 7.847.799 161.821.101 3.737.621Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38.457.057