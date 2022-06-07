***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 07.06.2022Genel Kurul Tarihi 01.07.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe KAZANAdres Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 06980Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,5 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun 2021 yılı hesap ve faaliytelerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı ekteki 6'ıncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,9 - Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,10 - Ücretlendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,11 - Bilgilendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,12 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Kar Dağıtım Teklifi'nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,13 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait, Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,14 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,18 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,19 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ VE VEKALET ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 Esas Sözleşme Sermaye Maddesi Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 01 Temmuz 2022, Cuma günü saat 10:30'da Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 06980 Kahramankazan/Ankara adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035470BIST