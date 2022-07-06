***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 07.06.2022Genel Kurul Tarihi 01.07.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe KAZANAdres Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 06980Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,5 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun 2021 yılı hesap ve faaliytelerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı ekteki 6'ıncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,9 - Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,10 - Ücretlendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,11 - Bilgilendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,12 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Kar Dağıtım Teklifi'nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,13 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait, Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,14 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,18 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,19 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ VE VEKALET ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 Esas Sözleşme Sermaye Maddesi Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.07.2022 tarihinde saat 10:30'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcileri Satılmış BATUR ve Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır.Şirketimizin 2021 yılı faaliyet sonuçları görüşülerek onaylanmıştır.Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 06.07.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GİRİŞİM 01.07.2022 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 GİRİŞİM ELK 01.07.2022 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 01.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042399BIST